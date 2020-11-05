Луцького перевізника не допустили до конкурсу через неекологічні автобуси

Луцького перевізника не допустили до участі в конкурсі на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування.Про це йшлося у понеділок, 13 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Начальник відділу транспортурозповів, що одним із документів, який подає перевізник-претендент на участь у конкурсі, серед інших, є сертифікат відповідності та екологічності транспортного засобу, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років у разі відсутності в перевізника-претендента автобусів, що відповідають умовам конкурсу.Так, конкурс на перевезення відбудеться завтра, 14 вересня, за автобусними маршрутами № 12, № 24 № 30 та № 32.Як зазначив Главічка, ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД подало на участь у конкурсі автобуси, що не відповідають умовам конкурсу (умовами встановлено наявність усіх автобусів з екологічними вимогами Євро-5), а також при подачі документів на участь у конкурсі не надали копії сертифікатів відповідності та екологічності і інвестиційного проекту-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.«Ви всі можете помітити, що в місті з’являються чимало автобусів нового типу: з доступністю для людей з інвалідністю, комфортних, зручних, з кондиціонерами, що оцінили лучани цього літа. Ми такий курс взяли, будемо його реалізовувати і шляху назад немає. Поступово ми маємо переходити на новий якісний транспорт», - додав міський голова