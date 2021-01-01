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Луцький священник пояснив, чому жінці не можна проводити богослужіння

Луцький священник пояснив, чому жінці не можна проводити богослужіння
Головна причина, чому жінка не може проводити богослужіння, перебувати у вівтарі церкви, – фізіологічна, каже намісник Луцького братського Хресто-Воздвиженського монастиря ієромонах Никодим Смілий.

Про це він розповів у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.

«Йдеться про отой момент, коли жінка буває нечиста, тобто критичні дні. У церкві не може бути у принципі, щоб проливалася кров, тому що це вважається оскверненням храму. Навіть якщо священник, не дай Бог, у вівтарі поріжеться, він має вийти, щоб цією кров’ю не заплямувати храм. Тому що саме таїнство євхаристії – це безкровна жертва», – пояснює священнослужитель.



Однак він наголошує, що у наш час думки богословів із приводу цього розділилися. Одні, як і раніше, вважають, що жінка під час місячних не може перебувати у храмі. Інші ж у цьому не вбачають проблеми.

«Сьогодні ж ми розуміємо, що є можливості, коли жінка навіть у такі дні немає ніяких проблем. Багато богословів, священників говорять, що проблеми з тим, аби жінка в такі дні була у храмі, приступала до таїнств, прикладалася до ікон, є вичерпана. Тому що саме питання тієї нечистоти вирішене засобами гігієни», – зауважує Никодим Смілий.

«Ми розуміємо, що тисячу років тому це все було зовсім по-іншому, адже не було засобів, які могли цю проблему усунути, і в ці дні жінки залишалися вдома. На сьогодні ситуація кардинально змінилася, і деякі богослови кажуть, що жінка не винувата в цьому, адже вона так створена Богом», – додав він.

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Теги: священник, Волинь, жінки
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