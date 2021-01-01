У додатку «Дія» з'явився ще один тип паспорту





Про це повідомляє пресслужба "Дії", пише



Зазначають, що відображатимуться у "Дії" небіометричні закордонні паспорти, які видали громадянам після 2015 року. Він підтягнеться у застосунку автоматично.



"В Україні закордонним паспортом у Дії ви можете користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде", - наголосили у "Дії."



Наразі в "Дії" доступні такі паспорти:



- ID-картка,

- біометричний закордонний паспорт,

- небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.



Водночас власники паспортів-книжечок свій документ завантажити у "Дії" не зможуть, бо він не відображається.



"Користуйтеся цифровими документами в застосунку Дія, бо це зручно, безпечно та сучасно. До того ж з 23 серпня немає варіанту “не прийняти Дію", - сказано в повідомленні.

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