У додатку «Дія» з'явився ще один тип паспорту
Сьогодні, 20:34
Небіометричні закордонні паспорти стали доступними українцям в "Дії". Ними на території України громадяни можуть користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом.
Про це повідомляє пресслужба "Дії", пише ТСН.
Зазначають, що відображатимуться у "Дії" небіометричні закордонні паспорти, які видали громадянам після 2015 року. Він підтягнеться у застосунку автоматично.
"В Україні закордонним паспортом у Дії ви можете користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде", - наголосили у "Дії."
Наразі в "Дії" доступні такі паспорти:
- ID-картка,
- біометричний закордонний паспорт,
- небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.
Водночас власники паспортів-книжечок свій документ завантажити у "Дії" не зможуть, бо він не відображається.
"Користуйтеся цифровими документами в застосунку Дія, бо це зручно, безпечно та сучасно. До того ж з 23 серпня немає варіанту “не прийняти Дію", - сказано в повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба "Дії", пише ТСН.
Зазначають, що відображатимуться у "Дії" небіометричні закордонні паспорти, які видали громадянам після 2015 року. Він підтягнеться у застосунку автоматично.
"В Україні закордонним паспортом у Дії ви можете користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде", - наголосили у "Дії."
Наразі в "Дії" доступні такі паспорти:
- ID-картка,
- біометричний закордонний паспорт,
- небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.
Водночас власники паспортів-книжечок свій документ завантажити у "Дії" не зможуть, бо він не відображається.
"Користуйтеся цифровими документами в застосунку Дія, бо це зручно, безпечно та сучасно. До того ж з 23 серпня немає варіанту “не прийняти Дію", - сказано в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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