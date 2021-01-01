Біля «Авангарду» у Луцьку сьогодні, 13 вересня, не продаватимуть алкоголь

У зв’язку з проведенням футбольного матчу «Олімпік Донецьк»-«Волинь» на стадіоні «Авангард» сьогодні заборонять продаж алкоголю.Про це інформують у пресслужбі Луцькради.Отже, з 17.30 до 22.00 буде заборонений продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.У Луцькраді суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард» радять обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.