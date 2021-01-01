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Біля «Авангарду» у Луцьку сьогодні, 13 вересня, не продаватимуть алкоголь

Біля «Авангарду» у Луцьку сьогодні, 13 вересня, не продаватимуть алкоголь
У зв’язку з проведенням футбольного матчу «Олімпік Донецьк»-«Волинь» на стадіоні «Авангард» сьогодні заборонять продаж алкоголю.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Отже, з 17.30 до 22.00 буде заборонений продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 100-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард»: пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових.

У Луцькраді суб’єктам господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону «Авангард» радять обмежити режим роботи підвідомчих закладів під час та після проведення футбольного матчу.

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Теги: продаж алкоголю, Луцьк, Авангард
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