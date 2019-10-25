ДТП з українськими туристами у Туреччині: назвали попередню причину аварії





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Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що у Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в аварію. В результаті ДТП водій туристичного автобуса загинув, 30 осіб отримали поранення. Як повідомляє видання, стан трьох студентів серед поранених - тяжкий.



Аварія сталася близько 7:30 на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі. У 54-річного водія туристичного автобуса, у якому, як вказано, "перебував 41 російський і український турист" з Бодрума, стався серцевий напад за кермом.



На місце події були відправлені численні бригади медпрацівників, поліції і пожежних.



Встановили, що водій туристичного автобуса помер на місці події. В аварії постраждали 30 осіб, в тому числі студенти. Поранені були доставлені в довколишні лікарні, було заявлено, що стан 3 студентів тяжкий.



Розслідування аварії вже розпочали, буде проведено розтин загиблого, щоб визначити, чи помер водій туристичного автобуса через серцевий напад чи нещасний випадок.



Речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН сказав: “Ймовірно, водій — громадянин Туреччини — не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії”.



За даними дипломата, консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, встановило зв’язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.



Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу, зазначив речник МЗС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Муглі в Туреччині туристичний автобус, у водія якого стався серцевий напад, зіткнувся зі студентським автобусом, що їхав в протилежному напрямку.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані видання DHA.Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, стало відомо,В результаті ДТП водій туристичного автобуса загинув, 30 осіб отримали поранення. Як повідомляє видання, стан трьох студентів серед поранених - тяжкий.Аварія сталася близько 7:30 на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі. У 54-річного водія туристичного автобуса, у якому, як вказано, "перебував 41 російський і український турист" з Бодрума, стався серцевий напад за кермом.На місце події були відправлені численні бригади медпрацівників, поліції і пожежних.Встановили, що водій туристичного автобуса помер на місці події. В аварії постраждали 30 осіб, в тому числі студенти. Поранені були доставлені в довколишні лікарні, було заявлено, що стан 3 студентів тяжкий.Розслідування аварії вже розпочали, буде проведено розтин загиблого, щоб визначити, чи помер водій туристичного автобуса через серцевий напад чи нещасний випадок.Речник МЗС України, коментар якого є у розпорядженні УНН сказав: “Ймовірно, водій — громадянин Туреччини — не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії”.За даними дипломата, консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, встановило зв’язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу, зазначив речник МЗС.

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