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В Україні різко зміниться погода: коли очікувати похолодання

В Україні різко зміниться погода: коли очікувати похолодання
Завтра, у вівторок, Україну перетинатимуть атмосферні фронти, які, зазвичай, пов'язані з дощами. Так, опади у вигляді дощу 14 вересня варто очікувати в основному на Заході України.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

За її словами, може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме. Південь та Схід ще належатимуть сухій повітряній масі.

Температура повітря буде дещо нижчою у північних та західних областях - адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту, вдень очікуються ще все ж комфортні +18+22 градуси.

На решті території України побуде літня погода, +20+25 градусів.

"Не забувайте про тумани, їхня оманлива ранкова краса з видимість 300-500 метрів хай не відволікає вас, дорогі водії, від дороги", - наголосила синоптик.

У Києві вівторок очікується досить комфортним. Хоча й столицю перетне атмосферний фронт, проте нічого суттєвого він не дасть, максимум - збільшення вологої хмарності. Наслідком проходження фронту буде невелике зниження температури повітря - максимально в Києві завтра близько +22 градусів.

Як підкреслила Наталка Діденко, значно відчутніше похолодання припаде на найближчі вихідні, у суботу-неділю очікуєть від +13+16 градусів.

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Теги: синоптик, погода, похолодання, Україна
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