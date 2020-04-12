В Україні різко зміниться погода: коли очікувати похолодання





Про це Наталка Діденко.



За її словами, може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме. Південь та Схід ще належатимуть сухій повітряній масі.



Температура повітря буде дещо нижчою у північних та західних областях - адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту, вдень очікуються ще все ж комфортні +18+22 градуси.



На решті території України побуде літня погода, +20+25 градусів.



"Не забувайте про тумани, їхня оманлива ранкова краса з видимість 300-500 метрів хай не відволікає вас, дорогі водії, від дороги", - наголосила синоптик.



У Києві вівторок очікується досить комфортним. Хоча й столицю перетне атмосферний фронт, проте нічого суттєвого він не дасть, максимум - збільшення вологої хмарності. Наслідком проходження фронту буде невелике зниження температури повітря - максимально в Києві завтра близько +22 градусів.



Як підкреслила Наталка Діденко, значно відчутніше похолодання припаде на найближчі вихідні, у суботу-неділю очікуєть від +13+16 градусів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, у вівторок, Україну перетинатимуть атмосферні фронти, які, зазвичай, пов'язані з дощами. Так, опади у вигляді дощу 14 вересня варто очікувати в основному на Заході України.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптикЗа її словами, може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме. Південь та Схід ще належатимуть сухій повітряній масі.Температура повітря буде дещо нижчою у північних та західних областях - адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту, вдень очікуються ще все ж комфортні +18+22 градуси.На решті території України побуде літня погода, +20+25 градусів."Не забувайте про тумани, їхня оманлива ранкова краса з видимість 300-500 метрів хай не відволікає вас, дорогі водії, від дороги", - наголосила синоптик.У Києві вівторок очікується досить комфортним. Хоча й столицю перетне атмосферний фронт, проте нічого суттєвого він не дасть, максимум - збільшення вологої хмарності. Наслідком проходження фронту буде невелике зниження температури повітря - максимально в Києві завтра близько +22 градусів.Як підкреслила Наталка Діденко, значно відчутніше похолодання припаде на найближчі вихідні, у суботу-неділю очікуєть від +13+16 градусів.

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