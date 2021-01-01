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У Луцьку спіймали п'янючого водія

У Луцьку спіймали п'янючого водія
Небайдужі повідомили луцьким патрульним про чоловіка, який керував у стані сп’яніння.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Цієї суботи, 11 вересня, волинські патрульні отримали повідомлення від заявника про те, що керманич Audi A6 керує автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

Автомобіль, який підпадав під орієнтування, поліцейські виявили на вулиці Набережній.

Під час спілкування з 35-річним водієм, патрульні дійсно виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,22 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

У результаті патрульні склали на чоловіка адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Луцьк, п'яний водій, патрульні
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