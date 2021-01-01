У Луцьку спіймали п'янючого водія





Про це



Цієї суботи, 11 вересня, волинські патрульні отримали повідомлення від заявника про те, що керманич Audi A6 керує автівкою у стані алкогольного сп’яніння.



Автомобіль, який підпадав під орієнтування, поліцейські виявили на вулиці Набережній.



Під час спілкування з 35-річним водієм, патрульні дійсно виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,22 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.



У результаті патрульні склали на чоловіка адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі повідомили луцьким патрульним про чоловіка, який керував у стані сп’яніння.Про це інформує патрульна поліція Волині.Цієї суботи, 11 вересня, волинські патрульні отримали повідомлення від заявника про те, що керманич Audi A6 керує автівкою у стані алкогольного сп’яніння.Автомобіль, який підпадав під орієнтування, поліцейські виявили на вулиці Набережній.Під час спілкування з 35-річним водієм, патрульні дійсно виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,22 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.У результаті патрульні склали на чоловіка адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію