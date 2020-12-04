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Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО

Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО
Бійці спецпідрозділу «Світязь» відправилися в чергову ротацію в зону ООС.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.

До зони проведення Операції Об’єднаних Сил поліцейські вирушили учора, 12 вересня.

Правоохоронці замінять на Сході своїх колег та виконуватимуть усі необхідні завдання в небезпечному регіоні.

Традиційно, священик поблагословив бійців у добру путь.

Правоохоронців у дорогу провели заступник начальника ГУНП в області Сергій Козак, рідні та близькі, колеги.


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Теги: волинські поліцейські, Схід, ротація
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