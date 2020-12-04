Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО
Сьогодні, 19:47
Бійці спецпідрозділу «Світязь» відправилися в чергову ротацію в зону ООС.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.
До зони проведення Операції Об’єднаних Сил поліцейські вирушили учора, 12 вересня.
Правоохоронці замінять на Сході своїх колег та виконуватимуть усі необхідні завдання в небезпечному регіоні.
Традиційно, священик поблагословив бійців у добру путь.
Правоохоронців у дорогу провели заступник начальника ГУНП в області Сергій Козак, рідні та близькі, колеги.
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Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.
До зони проведення Операції Об’єднаних Сил поліцейські вирушили учора, 12 вересня.
Правоохоронці замінять на Сході своїх колег та виконуватимуть усі необхідні завдання в небезпечному регіоні.
Традиційно, священик поблагословив бійців у добру путь.
Правоохоронців у дорогу провели заступник начальника ГУНП в області Сергій Козак, рідні та близькі, колеги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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