Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО





Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.



До зони проведення Операції Об’єднаних Сил поліцейські вирушили учора, 12 вересня.



Правоохоронці замінять на Сході своїх колег та виконуватимуть усі необхідні завдання в небезпечному регіоні.



Традиційно, священик поблагословив бійців у добру путь.



Правоохоронців у дорогу провели заступник начальника ГУНП в області Сергій Козак, рідні та близькі, колеги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійці спецпідрозділу «Світязь» відправилися в чергову ротацію в зону ООС.Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.До зони проведення Операції Об’єднаних Сил поліцейські вирушили учора, 12 вересня.Правоохоронці замінять на Сході своїх колег та виконуватимуть усі необхідні завдання в небезпечному регіоні.Традиційно, священик поблагословив бійців у добру путь.Правоохоронців у дорогу провели заступник начальника ГУНП в області, рідні та близькі, колеги.

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