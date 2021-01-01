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У селі на Рівненщині п'янючий водій наїхав на корів: 2 тварини загинуло

У селі на Рівненщині п'янючий водій наїхав на корів: 2 тварини загинуло
Учора, 12 вересня, близько 19 години до поліції надійшло повідомлення, про те що в селі Колодязне по вулиці Центральній водій вчинив ДТП.

Про це повдіомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські на місці події встановили, що 46-річний водій автомобіля «Ford», житель села Бистричі, не вибрав безпечної швидкості руху, здійснив наїзд на шістьох корів, після чого протаранив дерев’яний паркан.

Інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння: прилад «Драгер» показав 2,64 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму.

Внаслідок автопригоди дві корови загинуло, іще чотири травмувалося.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило пошкодження ТЗ чи іншого майна поліцейські склали адмінматеріали за статтею 124 КУпАП. Крім того, за керування в стані алкогольного сп’яніння інспектори оформили протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП.

За вчинене водію загрожує понад 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, потерпілі, чиї тварини постраждали, мають право заявити цивільний позов для відшкодування матеріальних збитків.



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Теги: Рівненщина, аварія, тварини, п'яний водій
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