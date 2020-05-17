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Стрілянина у центрі Луцька: перед судом постануть двоє неповнолітніх студентів

Стрілянина у центрі Луцька: перед судом постануть двоє неповнолітніх студентів
Двох студентів одного із луцьких коледжів, які стріляли у сквері поблизу готелю «Україна» та Головного управління Національної поліції у Волинській області, постануть перед судом.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратири Волині.

Слідство встановило, що увечері 15 серпня 2021 року у сквері поблизу готелю «Україна» в обласному центрі Волині 16-річний підліток ударив громадянина, його ж 17-річний товариш вистрілив у потерпілого із пневматичного пістолета, а опісля стріляв ще в двох перехожих.

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Невдовзі обидва неповнолітніх постануть перед судом.

Довідково: за вчинення хуліганства групою осіб санкцією ч.2 ст. 296 КК України передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Такі ж дії із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, згідно із санкцією ч.4 ст. 296 КК України караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.


Фото - ілюстративне

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Теги: стрілянина, Луцьк, Поліція, ГУНП
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