У Луцьку на Коперника може з'явитися платна парковка





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому міськради.



Мета прийняття рішення – організація та впорядкування мережі майданчиків для паркування транспортних засобів, створення єдиної системи паркування на території Луцької міської територіальної громади.



Місця для паркування хочуть облаштувати на вулиці Коперника, 8. Проводитиме збір коштів КП "АвтоПаркСервіс".

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