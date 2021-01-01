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У Луцьку на Коперника може з'явитися платна парковка

У Луцьку на Коперника може з'явитися платна парковка
У Луцьку планують облаштувати ще один паркувальний майданчик.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому міськради.

Мета прийняття рішення – організація та впорядкування мережі майданчиків для паркування транспортних засобів, створення єдиної системи паркування на території Луцької міської територіальної громади.

Місця для паркування хочуть облаштувати на вулиці Коперника, 8. Проводитиме збір коштів КП "АвтоПаркСервіс".

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Теги: парковка, Коперника, Луцьк
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