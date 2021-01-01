У Луцьку на Коперника може з'явитися платна парковка
Сьогодні, 16:34
У Луцьку планують облаштувати ще один паркувальний майданчик.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому міськради.
Мета прийняття рішення – організація та впорядкування мережі майданчиків для паркування транспортних засобів, створення єдиної системи паркування на території Луцької міської територіальної громади.
Місця для паркування хочуть облаштувати на вулиці Коперника, 8. Проводитиме збір коштів КП "АвтоПаркСервіс".
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому міськради.
Мета прийняття рішення – організація та впорядкування мережі майданчиків для паркування транспортних засобів, створення єдиної системи паркування на території Луцької міської територіальної громади.
Місця для паркування хочуть облаштувати на вулиці Коперника, 8. Проводитиме збір коштів КП "АвтоПаркСервіс".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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