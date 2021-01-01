У Луцьку із зали суду втік обвинувачений
Сьогодні, 15:45
Із будівлі Луцького міськрайонного суду на вулиці Конякіна втік підсудний. Інцидент стався 13 вересня у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Як стало відомо, втікач був одягнений у спортивний костюм. Наразі поліцейські розшукують його.
У пресслужбі суду повідомили, що розглядали справу про обрання запобіжного заходу. Як тільки суддя оголосив ухвалу, чоловік утік.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Як стало відомо, втікач був одягнений у спортивний костюм. Наразі поліцейські розшукують його.
У пресслужбі суду повідомили, що розглядали справу про обрання запобіжного заходу. Як тільки суддя оголосив ухвалу, чоловік утік.
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