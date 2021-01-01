У Луцьку із зали суду втік обвинувачений





Про це



Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Як стало відомо, втікач був одягнений у спортивний костюм. Наразі поліцейські розшукують його.



У пресслужбі суду повідомили, що розглядали справу про обрання запобіжного заходу. Як тільки суддя оголосив ухвалу, чоловік утік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із будівлі Луцького міськрайонного суду на вулиці Конякіна втік підсудний. Інцидент стався 13 вересня у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Як стало відомо, втікач був одягнений у спортивний костюм. Наразі поліцейські розшукують його.У пресслужбі суду повідомили, що розглядали справу про обрання запобіжного заходу. Як тільки суддя оголосив ухвалу, чоловік утік.

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