На Волині п'яний водій BMW пошкодив дві машини

У Ковелі вночі 12 вересня водій у стані сп’яніння вчинив ДТП на вулиці 40 років Перемоги.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, патрульні виявили три транспортні засоби з механічними пошкодженнями. Поліцейські встановили, що керманич автомобіля BMW 530 не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілями Opel Corsa та Nissan Almera.У 21-річного керманича BMW патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1,20 проміле.На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.