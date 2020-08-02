На Волині п'яний водій BMW пошкодив дві машини
Сьогодні, 15:55
У Ковелі вночі 12 вересня водій у стані сп’яніння вчинив ДТП на вулиці 40 років Перемоги.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, патрульні виявили три транспортні засоби з механічними пошкодженнями. Поліцейські встановили, що керманич автомобіля BMW 530 не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілями Opel Corsa та Nissan Almera.
У 21-річного керманича BMW патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1,20 проміле.
На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, патрульні виявили три транспортні засоби з механічними пошкодженнями. Поліцейські встановили, що керманич автомобіля BMW 530 не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілями Opel Corsa та Nissan Almera.
У 21-річного керманича BMW патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1,20 проміле.
На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
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