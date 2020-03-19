Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду

Віталія Писанця 11 вересня знайшли мертвим у будинку в селі Погреби Київської області. Причини смерті має визначити експертиза, справою займається Державне бюро розслідувань.



Речник Печерського суду Віталій Чергавий повідомив



За інформацією джерела у правоохоронних органах, 11 вересня ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Погреби у будинку без свідомості виявили Віталія Писанця.



Слідчо-оперативна група з'ясувала, що Писанець — суддя Печерського районного суду Києва. Він там відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління Нацполіції Євгеном Хоменком та Онопенком П. В. (військовий пенсіонер у відставці, має посвідчення адвоката, що не діє), каже співрозмовник.



Наше джерело стверджує, що будинок належить Онопенку, гості розпивали там спиртні напої. Між Хоменком та Писанцем виник раптовий конфлікт, під час якого останній вдарив слідчого.



Після конфлікту Писанець нібито перечепився через вазу та впав на підлогу, після чого Хоменко та Онопенко надавали йому допомогу, стверджує співрозмовник. Зафіксувавши смерть судді, вони викликали «швидку».



Тіло Писанця виявили у будинку в положенні на животі. У нього є видимі сліди бурого кольору на обличчі в області носа та на футболці. На місці події працюють слідчі, ДБР та Управління внутрішньої безпеки.



Слідчі ДБР відкрили справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу, розповіла нам речниця ДБР Ольга Чиканова. Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, зокрема й експертизи.



Офіс генерального прокурора взяв на контроль розслідування у цій кримінальній справі, зараз правоохоронці встановлюють обставини події.



Зазначають, що низка ЗМІ написала, що суддя Віталій Писанець розглядав справу вбивства журналіста Павла Шеремета. А втім, це не зовсім так, оскільки Писанець був слідчим суддею і залучався лише до розгляду клопотань щодо продовження запобіжних заходів підозрюваним у справі, коли вона ще перебувала на етапі досудового розслідування.



Писанець зокрема вперше відправив Андрія Антоненка в СІЗО у грудні 2019 року. Але надалі продовжували йому арешт й інші судді, на яких були розписані клопотання в результаті авторозподілу.



Що відомо про суддю?



За інформацією Руху «ЧЕСНО», Віталій Писанець закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого з дипломом спеціаліста з правознавства. З 1998 по 2015 рік був суддею Свердловського міського суду Луганської області, а з 2015-го — суддею Печерського районного суду Києва.



Писанець, зокрема, розглядав клопотання про продовження запобіжних заходів для підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Також він слухав клопотання щодо підозрюваних у справі АН26 та представників «Національного корпусу» Олега Довбиша та Дмитра Кухарчука за підозрою у хуліганських діях під Офісом президента 14 серпня.

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