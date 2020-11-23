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Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування

Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування
31-річний Василь Столярчук перебуває у важкому стані в Нововолинській лікарні в реанімації після ДТП. Наразі необхідні кошти на його лікування.

Про це написала Інеса Гнатюк у Facebook.

10 вересня "Ауді" сірого кольору зіткнулася з автомобілем комунального підприємства міста, а потім влетіла в дерево. Водія госпіталізували.

Водій перебуває в реанімації у комі, а рідні звертаються до всіх небайдужих за допомогою.

“Кожна гривня допоможе врятувати його життя”, – написала дівчина.

Реквізити:

4149 4991 5712 7778 Галівода Лія Павлівна (Мама Василя).
Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування
Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування

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Теги: ДТП, реанімація, Волинь, допомога
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