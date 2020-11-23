Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування

Василь Столярчук перебуває у важкому стані в Нововолинській лікарні в реанімації після ДТП. Наразі необхідні кошти на його лікування.



Про це Інеса Гнатюк у Facebook.



10 вересня "Ауді" сірого кольору



Водій перебуває в реанімації у комі, а рідні звертаються до всіх небайдужих за допомогою.



“Кожна гривня допоможе врятувати його життя”, – написала дівчина.



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4149 4991 5712 7778 Галівода Лія Павлівна (Мама Василя).



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