Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування
Сьогодні, 16:50
31-річний Василь Столярчук перебуває у важкому стані в Нововолинській лікарні в реанімації після ДТП. Наразі необхідні кошти на його лікування.
Про це написала Інеса Гнатюк у Facebook.
10 вересня "Ауді" сірого кольору зіткнулася з автомобілем комунального підприємства міста, а потім влетіла в дерево. Водія госпіталізували.
Водій перебуває в реанімації у комі, а рідні звертаються до всіх небайдужих за допомогою.
“Кожна гривня допоможе врятувати його життя”, – написала дівчина.
Реквізити:
4149 4991 5712 7778 Галівода Лія Павлівна (Мама Василя).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала Інеса Гнатюк у Facebook.
10 вересня "Ауді" сірого кольору зіткнулася з автомобілем комунального підприємства міста, а потім влетіла в дерево. Водія госпіталізували.
Водій перебуває в реанімації у комі, а рідні звертаються до всіх небайдужих за допомогою.
“Кожна гривня допоможе врятувати його життя”, – написала дівчина.
Реквізити:
4149 4991 5712 7778 Галівода Лія Павлівна (Мама Василя).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Втричі перевищив швидкість: на Волині затримали водія-порушника
Сьогодні, 17:08
Мікрорайон у Луцьку на два дні залишиться без гарячої води
Сьогодні, 17:00
Волинянин після ДТП потребує коштів на лікування
Сьогодні, 16:50
У Луцьку на Коперника може з'явитися платна парковка
Сьогодні, 16:34
Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду
Сьогодні, 16:12
Медіа