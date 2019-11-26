Мікрорайон у Луцьку на два дні залишиться без гарячої води

У Луцьку від завтра, 14 вересня, мікрорайон ЛПЗ залишиться без гарячої води.Про це інформує ДКП "Луцьктепло".Так, з 06:00 14 вересня тимчасово припинять надання послуги з постачання гарячої води від котельні на вулиці Боженка, 32 у зв’язку із проведенням робіт із заміни запірної арматури 500 на магістральній тепловій мережі вулиці Грабовського.Споживачами послуги з постачання гарячої води від котельні на вул. Боженка, 32 є мешканці мікрорайону ЛПЗ, а також перепідключені споживачі котельні на вул. Даньшина, 10.Роботи виконуватимуть впродовж 14-15 вересня. Плановий час відновлення гарячого водопостачання – 16 вересня з 06:00.15 вересня впродовж дня тимчасово буде припинять надання послуги з постачання гарячої води від ЦТП на проспекті Соборності, 20д у зв’язку із проведенням зварювальних робіт на тепловій мережі.Відновлення послуги – 15 вересня після завершення робіт.