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Втричі перевищив швидкість: на Волині затримали водія-порушника

Втричі перевищив швидкість: на Волині затримали водія-порушника
Волинські патрульні зафіксували водія, який втричі перевищив допустиму швидкість.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Днями патрульні виявили порушення швидкісного режиму водієм автомобіля BMW 750. Керманич у населеному пункті Піддубці, що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), рухався зі швидкість 155 км/год, при дозволеній — 50 км/год.

Патрульні зупинили автомобіль, а на водія склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф — 1 700 гривень.

Втричі перевищив швидкість: на Волині затримали водія-порушника
Втричі перевищив швидкість: на Волині затримали водія-порушника

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Теги: Піддубці, водій, швидкість, порушник, патрульні, Волинь
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