Втричі перевищив швидкість: на Волині затримали водія-порушника





Про це



Днями патрульні виявили порушення швидкісного режиму водієм автомобіля BMW 750. Керманич у населеному пункті Піддубці, що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), рухався зі швидкість 155 км/год, при дозволеній — 50 км/год.



Патрульні зупинили автомобіль, а на водія склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф — 1 700 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні зафіксували водія, який втричі перевищив допустиму швидкість.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Днями патрульні виявили порушення швидкісного режиму водієм автомобіля BMW 750. Керманич у населеному пункті Піддубці, що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), рухався зі швидкість 155 км/год, при дозволеній — 50 км/год.Патрульні зупинили автомобіль, а на водія склали адміністративний матеріал за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф — 1 700 гривень.

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