Повідомили, коли можуть відновити рух громадського транспорту проспектом Волі





Про це Ігор Поліщук на своїй фейсбук-сторінці.



Ремонт проспекту Волі триває. Уже вклали нижній шар асфальту від вулиці Шопена до будинку №66 проспекту Волі.



"Підходимо впритул до Київського майдану. Підрядник облаштовує основу під нижній шар асфальту. Також триває вкладання технічної смуги, паркомісць, велодоріжок та облаштування майданчиків під зупинки. Заїзди громадського транспорту на зупинки викладаємо з натурального каменю, який дуже витривалий та не просідає, що подовжить експлуатацію проспекту Волі", - пише Ігор Поліщук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після того, як докладуть асфальт та зроблять усі заїзди на зупинки, відкриють проїзд для транспорту проспектом Волі. Якщо дозволятимуть погодні умови, це буде в жовтні.Про це повідомив Луцький міський голована своїй фейсбук-сторінці.Ремонт проспекту Волі триває. Уже вклали нижній шар асфальту від вулиці Шопена до будинку №66 проспекту Волі."Підходимо впритул до Київського майдану. Підрядник облаштовує основу під нижній шар асфальту. Також триває вкладання технічної смуги, паркомісць, велодоріжок та облаштування майданчиків під зупинки. Заїзди громадського транспорту на зупинки викладаємо з натурального каменю, який дуже витривалий та не просідає, що подовжить експлуатацію проспекту Волі", - пише Ігор Поліщук.

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