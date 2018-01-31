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Повідомили, коли можуть відновити рух громадського транспорту проспектом Волі

Повідомили, коли можуть відновити рух громадського транспорту проспектом Волі
Після того, як докладуть асфальт та зроблять усі заїзди на зупинки, відкриють проїзд для транспорту проспектом Волі. Якщо дозволятимуть погодні умови, це буде в жовтні.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй фейсбук-сторінці.

Ремонт проспекту Волі триває. Уже вклали нижній шар асфальту від вулиці Шопена до будинку №66 проспекту Волі.

"Підходимо впритул до Київського майдану. Підрядник облаштовує основу під нижній шар асфальту. Також триває вкладання технічної смуги, паркомісць, велодоріжок та облаштування майданчиків під зупинки. Заїзди громадського транспорту на зупинки викладаємо з натурального каменю, який дуже витривалий та не просідає, що подовжить експлуатацію проспекту Волі", - пише Ігор Поліщук.

Повідомили, коли можуть відновити рух громадського транспорту проспектом Волі

Повідомили, коли можуть відновити рух громадського транспорту проспектом Волі

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Теги: Луцьк, проспект Волі, реконструкція, рух транспорту
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