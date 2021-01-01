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Помер волинянин, який майже пів сотні років пропрацював у лісовій галузі

Помер волинянин, який майже пів сотні років пропрацював у лісовій галузі
10 вересня, на 90-му році життя, після важкої хвороби відійшов у вічність Іларіон Маковський, який майже пів сотні років працював у лісовій галузі на Волині.

Сумну новину повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Проживав Іларіон Миколайович у с. Прилуцьке. Майже півсотні років працював у лісовій галузі, був громадським діячем, депутатом Прилуцької сільської ради 6-7-го скликань. Відзначений багатьма державними нагородами.

"У свої поважні літа, оглядаючись на прожиті роки, впевнено дивився у майбутнє, умів передбачити перспективу, дати мудру пораду молодшим поколінням...Будучи у таких поважних літах особисто провідував своїх учнів та молоде покоління лісівників", - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Вболіванням за майбутнє лісу, розвиток галузі був пройнятий його виступ на урочистостях-2019 з нагоди Дня працівника лісу. Іларіон Маковський, який майже півсотні років пропрацював у цій галузі, звернувся до представників влади різних рівнів з проханням підтримати ліси та припинити на державному рівні утискати лісівників у різних моментах.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Іларіона Маковського.

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Теги: смерть, лісівник, волинянин
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