Чиновник Волинської ОДА, , якого підозрюють в розтраті 1,2 мільйона гривень, не прийшов до суду

Іван Корчук, якого судять у справі про розтрату державних коштів, не з’явився на засідання суду. Чиновник подав клопотання про перенесення розгляду справи через підозру на коронавірусну хворобу.



Чиновнику 13 вересня мали обрати міру запобіжного заходу, – повідомив Андрій Лехуш.



Як стало відомо раніше, чиновнику за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах, вчиненого повторно,



Зі слів прокурора, підсудний не прийшов до суду вдруге.



"Перший раз його захисник подав клопотання, що не може прибути на засідання, оскільки зайнятий в іншому провадженні. Було перенесено на сьогодні. І він також не з’явився. Подане вдруге клопотання, що останній має підозру на COVID-19", – зазначив Андрій Лехуш.



Начальник обласного департаменту інфраструктури Віктор Довгополюк телефоном розповів, що його заступника Івана Корчука 13 вересня на роботі не було.



Прокурор Львівської обласної прокуратури додав: двом іншим підсудним у цій справі (засновнику та керівнику фірми – ред.) нині обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник директора департаменту інфраструктури Волинської ОДА, якого судять у справі про розтрату державних коштів, не з’явився на засідання суду. Чиновник подав клопотання про перенесення розгляду справи через підозру на коронавірусну хворобу.Чиновнику 13 вересня мали обрати міру запобіжного заходу, – повідомив Суспільному прокурор Львівської обласної прокуратури, яка розслідує справу,Як стало відомо раніше, чиновнику за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах, вчиненого повторно, повідомили про підозру. Зі слів прокурора, підсудний не прийшов до суду вдруге."Перший раз його захисник подав клопотання, що не може прибути на засідання, оскільки зайнятий в іншому провадженні. Було перенесено на сьогодні. І він також не з’явився. Подане вдруге клопотання, що останній має підозру на COVID-19", – зазначив Андрій Лехуш.Начальник обласного департаменту інфраструктурителефоном розповів, що його заступника Івана Корчука 13 вересня на роботі не було.Прокурор Львівської обласної прокуратури додав: двом іншим підсудним у цій справі (засновнику та керівнику фірми – ред.) нині обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави.

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