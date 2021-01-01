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Чиновник Волинської ОДА, , якого підозрюють в розтраті 1,2 мільйона гривень, не прийшов до суду

Чиновник Волинської ОДА, , якого підозрюють в розтраті 1,2 мільйона гривень, не прийшов до суду
Заступник директора департаменту інфраструктури Волинської ОДА Іван Корчук, якого судять у справі про розтрату державних коштів, не з’явився на засідання суду. Чиновник подав клопотання про перенесення розгляду справи через підозру на коронавірусну хворобу.

Чиновнику 13 вересня мали обрати міру запобіжного заходу, – повідомив Суспільному прокурор Львівської обласної прокуратури, яка розслідує справу, Андрій Лехуш.

Як стало відомо раніше, чиновнику за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах, вчиненого повторно, повідомили про підозру.

Зі слів прокурора, підсудний не прийшов до суду вдруге.

"Перший раз його захисник подав клопотання, що не може прибути на засідання, оскільки зайнятий в іншому провадженні. Було перенесено на сьогодні. І він також не з’явився. Подане вдруге клопотання, що останній має підозру на COVID-19", – зазначив Андрій Лехуш.

Начальник обласного департаменту інфраструктури Віктор Довгополюк телефоном розповів, що його заступника Івана Корчука 13 вересня на роботі не було.

Прокурор Львівської обласної прокуратури додав: двом іншим підсудним у цій справі (засновнику та керівнику фірми – ред.) нині обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави.

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Теги: чиновник, розкрадання, суд, Волинська ОДА
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