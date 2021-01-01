На Волині чоловік застрелився з рушниці
Сьогодні, 19:37
У Ковелі вчинив самогубство 63-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 13 вересня в пообідню пору. Чодловік застрелився з рушниці. Його тіло виявили за місцем проживання.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про те, що в Ковелі виявили тіло чоловіка, до правоохоронних органів надійшло близько 15 години. Чоловік 1958 року народження вчинив самогубство.
Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 13 вересня в пообідню пору. Чодловік застрелився з рушниці. Його тіло виявили за місцем проживання.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про те, що в Ковелі виявили тіло чоловіка, до правоохоронних органів надійшло близько 15 години. Чоловік 1958 року народження вчинив самогубство.
Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бійці «Світязя» відправилися у ротацію на Схід. ФОТО
Сьогодні, 19:47
На Волині чоловік застрелився з рушниці
Сьогодні, 19:37
Вбивство чоловіка під Луцьком: стали відомі деталі
Сьогодні, 19:24
В яких країнах можна їздити з українськими водійськими правами
Сьогодні, 19:21
На Волині відбувся патріотичний фестиваль «Криївка Перця». ФОТО
Сьогодні, 19:00
Медіа