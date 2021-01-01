На Волині чоловік застрелився з рушниці





Про це



Трагедія трапилася 13 вересня в пообідню пору. Чодловік застрелився з рушниці. Його тіло виявили за місцем проживання.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про те, що в Ковелі виявили тіло чоловіка, до правоохоронних органів надійшло близько 15 години. Чоловік 1958 року народження вчинив самогубство.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вчинив самогубство 63-річний чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася 13 вересня в пообідню пору. Чодловік застрелився з рушниці. Його тіло виявили за місцем проживання.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про те, що в Ковелі виявили тіло чоловіка, до правоохоронних органів надійшло близько 15 години. Чоловік 1958 року народження вчинив самогубство.Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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