На Волині три громади запровадили карантин через шкідників. ВІДЕО

У місті Рожище, Боратинській і Городищенській громадах запровадили карантин через нашестя гусені американського білого метелика.Наразі розвивається гусінь другого покоління, яка більш численна та шкодочинна, – повідомилав коментарі начальниця відділу карантину Держпродспоживслужби в областіЗ її слів, в області гусінь розвивається у двох поколіннях: перше – в травні, друге з’являється наприкінці липня – на початку серпня.Ірина Хайдукова говорить: хоч і виявляють гусені менше, ніж у попередні роки, проте карантинний організм розвивається дуже швидко та не має природних ворогів."Один метелик дає 500 яєць, то уявіть, в якій геометричні прогресії йде розвиток даного карантинного організму, а ще якщо врахувати, що у нього немає природних ворогів, як можуть його знищити, то це може бути надзвичайно проблематично", – зазначила начальниця відділу карантину.Фахівці Держпродспоживслужби, говорить Ірина Хайдукова, виїжджають на території, про які повідомляють місцеві жителі, відбирають зразки шкідників та повідомляють про результати адміністрації територіальних громад."Вони (адміністрації громад – ред.) приймають рішення яким саме чином вони будуть здійснювати локалізацію даного карантинного організму", – каже посадовиця.Нашестя гусені на деревах з початком осені помітив житель села Гірка Полонка Луцької громади. Чоловік розповів: гусінь є на сливі, горіху, черешні, яблуні та інших деревах."Влітку були невеликі осередки, а зараз на все перекидається. Здивований, що гусінь їсть навіть горіх. Листя горіха дає такий запах, що навіть муха не сідає, а то видно не боїться нічого", – зазначив чоловік.У трьох громадах на Волині – карантин через нашестя гусеніСуспільне ВолиньПошкоджені кущі смородини, які їсть гусінь, помітила цього року жителька Рожища Євгенія Ковтонюк. Зі слів пенсіонерки, шкідників знешкоджує ручним способом."Фізично знімаю, бо жодні хімікати нічого не помагають: беру здираю і давлю її. Того року такого не було. Цього року вона пожирає все", – розповіла жінка.На боротьбу зі шкідником та озеленення з бюджету Рожищенської громади цьогоріч виділили орієнтовно 100 тисяч гривень, – повідомив телефоном голова ТГ В’ячеслав Поліщук."В літній період, коли перший льот (гусені), ми не використовували нічого, бо не було такого масового. По підприємствах та організаціях, то рішення покладається на керівників", – каже голова громади.Жителі приватного сектору, додав В’ячеслав Поліщук, повинні боротися зі шкідником самостійно.