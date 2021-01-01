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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцькі медики готуються до нової хвилі COVID-19

Луцькі медики готуються до нової хвилі COVID-19
В обласному тимчасовому інфекційному госпіталі для хворих на коронавірус почали підготовку до початку нової хвилі захворювання на COVID-19.

Про це Суспільному розповіла медична директорка тимчасового інфекційного госпіталю обласної клінічної лікарні Наталія Скальська.

За останній тиждень, зі слів інфекціоністки Лариси Дудковської, діагноз "коронавірус" отримали 503 волинянина. Це вдвічі більше ніж попереднього тижня. За інформацією офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я, Волинь – друга після Львівської області, де кількість недужих на COVID-19 не відповідає "зеленій" зоні карантину.

Тимчасовий госпіталь в обласній лікарні
У тимчасовому інфекційному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні надають допомогу пацієнтам з важкими формами коронавірусу. Нині, зі слів медичної директорки Наталії Скальської, в медзакладі облаштовані 187 ліжок для хворих.

"Зараз у нас є 49 хворих в госпіталі, із них 6 в реанімації. На жаль, хворих важких побільшало. Маємо повне завантаження 5 поверху, це відділення номер 2. Відсьогодні запустили 4 поверх, відділення №3. Того вимагає теперішня обстановка", – каже керівниця медзакладу.

Зі слів Наталії Скальської, наразі найбільше госпіталізованих з колишніх Маневицького і Горохівського районів. "Вони нам доставляють вдень по 11 хворих в середньому", – додає медичка.

За останні шість місяців в медзакладі пролікували 1,5 тисячі пацієнтів, хворих на важку форму коронавірусу.

Тимчасовий госпіталь у Луцькому пологовому будинку
Тимчасовий госпіталь, який діє на базі Луцького пологового будинку, розрахований на 100 ліжкомісць. Станом на 13 вересня зайняті 15.

"Усі 100 ліжок забезпечені центральним потоком кисню. Ми до цього згорнули 60 ліжок. Раніше було 162 ліжка. Влітку було дуже мало пацієнтів, найменше - це два було. На початку серпня знову почалася маленька хвиля", – розповідає медичка.

За словами Тетяни Хлєбік, за останній місяць зафіксували 4 випадки нового штаму "Дельта".

Як розповіла Суспільному заступниця керівника обласного центру з контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська, епідситуація із захворюваності на коронавірус на Волині ускладнюється. Додає: ріст захворюваності в області епідеміологи фіксують з середини липня.


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Теги: Волинь, коронавірус
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