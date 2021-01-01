У волинській лікарні після критики в соцмережах показали нові бирки для новонароджених. ФОТО
13 вересень, 23:34
В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської центральної міськлікарні новонародженим видають бирки нового формату.
Про це повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.
13 вересня малюкам видали бирки нового формату. Медики зазначили, що дизайн безпосередньо Уузгоджується з батьками новонароджених.
"Чи подобається вам запропонований дизайн? Чекаємо нових пропозицій", - йдеться у дописі на сторінці лікарні.
Нагадаємо, у мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська.
На бирках були написані стандартні дані - ім'я дитини, зріст, вага, дата й час народження. Але крім цього там додали "склад" дитини - 50% мама, 50% тато.
А також спеціальні символи, які використовуються на бирках для одягу - не прасувати, не вижимати, не вибілювати, заборонена хімчистка. Прати "виріб" можна при температурі 30 градусів.
У соцмережах стосовно нових бирок користувачі почали активно обговорювати новацію та негативно про неї відгукуватися.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.
13 вересня малюкам видали бирки нового формату. Медики зазначили, що дизайн безпосередньо Уузгоджується з батьками новонароджених.
"Чи подобається вам запропонований дизайн? Чекаємо нових пропозицій", - йдеться у дописі на сторінці лікарні.
Нагадаємо, у мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська.
На бирках були написані стандартні дані - ім'я дитини, зріст, вага, дата й час народження. Але крім цього там додали "склад" дитини - 50% мама, 50% тато.
А також спеціальні символи, які використовуються на бирках для одягу - не прасувати, не вижимати, не вибілювати, заборонена хімчистка. Прати "виріб" можна при температурі 30 градусів.
У соцмережах стосовно нових бирок користувачі почали активно обговорювати новацію та негативно про неї відгукуватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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