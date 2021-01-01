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У волинській лікарні після критики в соцмережах показали нові бирки для новонароджених. ФОТО

У волинській лікарні після критики в соцмережах показали нові бирки для новонароджених. ФОТО
В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської центральної міськлікарні новонародженим видають бирки нового формату.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

13 вересня малюкам видали бирки нового формату. Медики зазначили, що дизайн безпосередньо Уузгоджується з батьками новонароджених.
У волинській лікарні після критики в соцмережах показали нові бирки для новонароджених. ФОТО
У волинській лікарні після критики в соцмережах показали нові бирки для новонароджених. ФОТО
У волинській лікарні після критики в соцмережах показали нові бирки для новонароджених. ФОТО

"Чи подобається вам запропонований дизайн? Чекаємо нових пропозицій", - йдеться у дописі на сторінці лікарні.

Нагадаємо, у мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська.

На бирках були написані стандартні дані - ім'я дитини, зріст, вага, дата й час народження. Але крім цього там додали "склад" дитини - 50% мама, 50% тато.

А також спеціальні символи, які використовуються на бирках для одягу - не прасувати, не вижимати, не вибілювати, заборонена хімчистка. Прати "виріб" можна при температурі 30 градусів.

У соцмережах стосовно нових бирок користувачі почали активно обговорювати новацію та негативно про неї відгукуватися.

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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