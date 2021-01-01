У волинській лікарні після критики в соцмережах показали нові бирки для новонароджених. ФОТО

В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської центральної міськлікарні новонародженим видають бирки нового формату.Про це повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.13 вересня малюкам видали бирки нового формату. Медики зазначили, що дизайн безпосередньо Уузгоджується з батьками новонароджених."Чи подобається вам запропонований дизайн? Чекаємо нових пропозицій", - йдеться у дописі на сторінці лікарні.Нагадаємо, уНа бирках були написані стандартні дані - ім'я дитини, зріст, вага, дата й час народження. Але крім цього там додали "склад" дитини - 50% мама, 50% тато.А також спеціальні символи, які використовуються на бирках для одягу - не прасувати, не вижимати, не вибілювати, заборонена хімчистка. Прати "виріб" можна при температурі 30 градусів.У соцмережах стосовно нових бирок користувачі почали активно обговорювати новацію та негативно про неї відгукуватися.