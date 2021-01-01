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У Луцьку зіткнулися таксі та ще дві автівки

У Луцьку зіткнулися таксі та ще дві автівки
У Луцьку сталася подвійна доржньо-транспортна пригода за участю таксі.

Аварія сталася на вулиці Потебні, - пише газета "Волинь-нова".


Зіткнення сталося близько 19:00. Відомо, що зіткнулися Nissan, Volkswagen, а також таксі Nissan Leaf.

Про постраждалих наразі нічого невідомо. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Подробиці інциденту встановлюються.

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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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На ліфі водій якийсь напівнарк, певно цілодобово таксує
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