У Луцьку зіткнулися таксі та ще дві автівки
Сьогодні, 21:35
У Луцьку сталася подвійна доржньо-транспортна пригода за участю таксі.
Аварія сталася на вулиці Потебні, - пише газета "Волинь-нова".
Зіткнення сталося близько 19:00. Відомо, що зіткнулися Nissan, Volkswagen, а також таксі Nissan Leaf.
Про постраждалих наразі нічого невідомо. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Подробиці інциденту встановлюються.
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Аварія сталася на вулиці Потебні, - пише газета "Волинь-нова".
Зіткнення сталося близько 19:00. Відомо, що зіткнулися Nissan, Volkswagen, а також таксі Nissan Leaf.
Про постраждалих наразі нічого невідомо. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Подробиці інциденту встановлюються.
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Коментарі 1
На ліфі водій якийсь напівнарк, певно цілодобово таксує
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