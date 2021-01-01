У Луцьку зіткнулися таксі та ще дві автівки





Аварія сталася на вулиці Потебні, - пише газета



Зіткнення сталося близько 19:00. Відомо, що зіткнулися Nissan, Volkswagen, а також таксі Nissan Leaf.



Про постраждалих наразі нічого невідомо. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Подробиці інциденту встановлюються.

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Зіткнення сталося близько 19:00. Відомо, що зіткнулися Nissan, Volkswagen, а також таксі Nissan Leaf.Про постраждалих наразі нічого невідомо. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. Подробиці інциденту встановлюються.

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