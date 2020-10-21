Волинянин сортує картоплю за допомогою спеціального агрегату





Про це повідомляє газета



Ярослав Ількевич останніми роками нарощує потужності. Отримав таку змогу, коли зібрав увесь необхідний арсенал техніки для обробітку землі. Попри це, підкреслює, за двома зайцями не женеться і садить стільки, скільки мають змоги обробити своєю сім’єю. А щоб його дівчатам було легше впоратися із вирощеним – придбав сортувальню картоплі. Чоловік сміється: найбільше до покупки спонукало 2 га насаджень. Спокусила і порівняно висока ціна на картоплю у 2019 році. Задоволені результатом, тоді вирішили посадити більше. Тим паче, що гарний прибуток з урожаю дозволив придбати й картоплекомбайна.



– Чим ще у селі займатися? – поміж тим риторично запитує чоловік. – Чи щось роби, чи випивай. Або ж все життя працюй на пана. Звичайно, там, може, і більше заробиш, аніж працюючи сам на себе, але неохота скитатися світами. Лишень останні 3 роки маю офіційну роботу – водій пожежного автомобіля у центрі безпеки громадян Любешівської селищної ради. А до того чимало на заробітки поїздив і не з чуток знаю, що це за хліб, – ділиться життєвим досвідом пан Ярослав. Він свідомий того, що в сільському господарстві потрібно бути терплячим, адже рік — не вік, а працювати треба завжди: одного сезону ціна на картоплю може бути невисокою, а далі не посадиш – і лікті кусатимеш. Тож на цінові маніпуляції дольський господарник доки не піддається. Поступово й насадження картоплі збільшує, і малину розсаджує.



Ідеєю остаточно полегшити процес збору й упорядкування урожаю бульби Ярослав загорівся через відеоролик в ютубі, адже, по суті, сортувальниця – техніка не унікальна, хіба що досі не популярна серед поліщуків-власників одноосібних господарств. Часу не гаяв і замовив агрегат з Польщі, де подібними механізмами активно користуються не один десяток років. Покупка повністю себе виправдала. Чоловік зізнається, його помічниця – з найпростіших, однак її потужностей йому цілком достатньо. Якщо раніше його дружина з доньками перебирали 3-тонного причепа картоплі близько 2 днів, то тепер за день вправляються із двома такими, ще й з меншим навантаженням. Так, за спостереженнями, причеп бульбоплодів сортують фактично за годину.



Принцип роботи механізму не складний: в рухомий барабан-сітку завантажується картопля. Сітка у свою чергу поділена на скриньки. Спочатку випадає найменша картопля, затим – насінна, а наостанок – велика. «Наче через сито проходить», – зауважує господар. Розмір «сорту» бульб дозволено змінювати за допомогою сита, яке можна переробити самостійно або докупити у виробника. Лишень варто врахувати, що сортувальня прокалібрує картоплю за величиною, але не за якістю. Відтак Ількевичі стараються працювати гуртом – здебільшого утрьох: голова сім’ї засипає урожай в барабан, а його господині слідкують за якістю перебраної картоплі, засипають її в мішки чи засіку. У будь-якому разі справляються значно швидше, аніж сортувати вручну. Картопля при цьому не пошкоджується.



Спочатку його механізм був розрахований на ручне управління, однак, поміркувавши, замінив у ньому важільний привід на електродвигун з редуктором. Тепер під’єднав механізм до мережі – і гайда до роботи! Як то кажуть, відмінний результат без зайвих клопотів. Шкода тільки, що обіцяна нині ціна у 3 гривні за кілограм картоплі аж ніяк не покриває затрат. Все ж чоловік сподівається, що колись праця селянина таки буде в ціні, і не втомлюється працювати на рідній землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Дольськ, з якого, стверджують, починається Україна, Ярослав Ількевич цьогоріч засадив бульбами 2,5 га. Уже другий рік наш герой перебирає урожай механізовано, що помітно вирізняє його з-поміж місцевих хазяїв.Про це повідомляє газета "Полісся" Ярослав Ількевич останніми роками нарощує потужності. Отримав таку змогу, коли зібрав увесь необхідний арсенал техніки для обробітку землі. Попри це, підкреслює, за двома зайцями не женеться і садить стільки, скільки мають змоги обробити своєю сім’єю. А щоб його дівчатам було легше впоратися із вирощеним – придбав сортувальню картоплі. Чоловік сміється: найбільше до покупки спонукало 2 га насаджень. Спокусила і порівняно висока ціна на картоплю у 2019 році. Задоволені результатом, тоді вирішили посадити більше. Тим паче, що гарний прибуток з урожаю дозволив придбати й картоплекомбайна.– Чим ще у селі займатися? – поміж тим риторично запитує чоловік. – Чи щось роби, чи випивай. Або ж все життя працюй на пана. Звичайно, там, може, і більше заробиш, аніж працюючи сам на себе, але неохота скитатися світами. Лишень останні 3 роки маю офіційну роботу – водій пожежного автомобіля у центрі безпеки громадян Любешівської селищної ради. А до того чимало на заробітки поїздив і не з чуток знаю, що це за хліб, – ділиться життєвим досвідом пан Ярослав. Він свідомий того, що в сільському господарстві потрібно бути терплячим, адже рік — не вік, а працювати треба завжди: одного сезону ціна на картоплю може бути невисокою, а далі не посадиш – і лікті кусатимеш. Тож на цінові маніпуляції дольський господарник доки не піддається. Поступово й насадження картоплі збільшує, і малину розсаджує.Ідеєю остаточно полегшити процес збору й упорядкування урожаю бульби Ярослав загорівся через відеоролик в ютубі, адже, по суті, сортувальниця – техніка не унікальна, хіба що досі не популярна серед поліщуків-власників одноосібних господарств. Часу не гаяв і замовив агрегат з Польщі, де подібними механізмами активно користуються не один десяток років. Покупка повністю себе виправдала. Чоловік зізнається, його помічниця – з найпростіших, однак її потужностей йому цілком достатньо. Якщо раніше його дружина з доньками перебирали 3-тонного причепа картоплі близько 2 днів, то тепер за день вправляються із двома такими, ще й з меншим навантаженням. Так, за спостереженнями, причеп бульбоплодів сортують фактично за годину.Принцип роботи механізму не складний: в рухомий барабан-сітку завантажується картопля. Сітка у свою чергу поділена на скриньки. Спочатку випадає найменша картопля, затим – насінна, а наостанок – велика. «Наче через сито проходить», – зауважує господар. Розмір «сорту» бульб дозволено змінювати за допомогою сита, яке можна переробити самостійно або докупити у виробника. Лишень варто врахувати, що сортувальня прокалібрує картоплю за величиною, але не за якістю. Відтак Ількевичі стараються працювати гуртом – здебільшого утрьох: голова сім’ї засипає урожай в барабан, а його господині слідкують за якістю перебраної картоплі, засипають її в мішки чи засіку. У будь-якому разі справляються значно швидше, аніж сортувати вручну. Картопля при цьому не пошкоджується.Спочатку його механізм був розрахований на ручне управління, однак, поміркувавши, замінив у ньому важільний привід на електродвигун з редуктором. Тепер під’єднав механізм до мережі – і гайда до роботи! Як то кажуть, відмінний результат без зайвих клопотів. Шкода тільки, що обіцяна нині ціна у 3 гривні за кілограм картоплі аж ніяк не покриває затрат. Все ж чоловік сподівається, що колись праця селянина таки буде в ціні, і не втомлюється працювати на рідній землі.

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