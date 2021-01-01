Волиняни пасуть задніх у вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО





Про це повідомляєІнну Андрейчук.



Спеціаліст повідомила, що статистика нашої області є невтішною і наголосила, що ми знаходимось на третьому місті з кінця за кількістю вакцинованих людей серед областей України.



Епідеміологиня також сказала, що залучати людей до вакцинаціїї повинні не лише медики, а й органи місцевого самоврядування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь є одною з областей, де від коронавірусу вакцинується найменша кількість людей.Про це повідомляє ІА Конкурент , посилаючись на епідеміологинюСпеціаліст повідомила, що статистика нашої області є невтішною і наголосила, що ми знаходимось на третьому місті з кінця за кількістю вакцинованих людей серед областей України.Епідеміологиня також сказала, що залучати людей до вакцинаціїї повинні не лише медики, а й органи місцевого самоврядування.

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