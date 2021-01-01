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Волиняни пасуть задніх у вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО

Волиняни пасуть задніх у вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
Волинь є одною з областей, де від коронавірусу вакцинується найменша кількість людей.

Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на епідеміологиню Інну Андрейчук.

Спеціаліст повідомила, що статистика нашої області є невтішною і наголосила, що ми знаходимось на третьому місті з кінця за кількістю вакцинованих людей серед областей України.

Епідеміологиня також сказала, що залучати людей до вакцинаціїї повинні не лише медики, а й органи місцевого самоврядування.


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Теги: Волинь, вакцинація
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