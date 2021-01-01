Бельгія передала Україні науково-дослідне судно





Про це повідомляє



"Це дозволить Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного й Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського навколишнього середовища. Більш того, заплановано спільні українсько-бельгійські наукові дослідження, як у Чорному, так і Північному морі", - йдеться в повідомленні.



Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський подякував Королівству Бельгія за такий необхідний подарунок.



"Цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років", - сказав Державний секретар з питань відновлення та стратегічних інвестицій, який є відповідальним за наукову політику, заступник міністра економіки і праці Бельгії Томас Дьормін.



За його словами, Бельгіка досліджувала майже мільйон кілометрів моря. На кораблі було проведено більше тисячі наукових кампаній.



Судно вирушить із бельгійського порту Зебрюгге в Одесу. Бельгіці належить пройти 8,6 тисячі кілометрів. За час проходження шляху вчені оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладень для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забруднювачів і мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, щоб оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмах.



Очікується, що судно прибуде в Україну в жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім'я та почне свою діяльність у Чорному й Азовському морях.



Наукову програму під назвою Моніторинг трьох європейських морів - Північного, Середземного і Чорного і трансфер судна організовує та фінансує проект ЄС - ПРООН Європейський Союз для удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря (EU4EMBLAS) за наукової підтримки Спільного дослідницького центру ЄС і УкрНЦЕМ.



Раніше стало відомо, що Україна купила британський криголам James Clark Ross. Останні 30 років криголам виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних і геофізичних досліджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна отримала від Бельгії легендарне науково-дослідне судно Бельгіка. Воно призначається для проведення екомоніторингу Чорного й Азовського морів.Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України."Це дозволить Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного й Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського навколишнього середовища. Більш того, заплановано спільні українсько-бельгійські наукові дослідження, як у Чорному, так і Північному морі", - йдеться в повідомленні.Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський подякував Королівству Бельгія за такий необхідний подарунок."Цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років", - сказав Державний секретар з питань відновлення та стратегічних інвестицій, який є відповідальним за наукову політику, заступник міністра економіки і праці Бельгії Томас Дьормін.За його словами, Бельгіка досліджувала майже мільйон кілометрів моря. На кораблі було проведено більше тисячі наукових кампаній.Судно вирушить із бельгійського порту Зебрюгге в Одесу. Бельгіці належить пройти 8,6 тисячі кілометрів. За час проходження шляху вчені оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладень для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забруднювачів і мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, щоб оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмах.Очікується, що судно прибуде в Україну в жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім'я та почне свою діяльність у Чорному й Азовському морях.Наукову програму під назвою Моніторинг трьох європейських морів - Північного, Середземного і Чорного і трансфер судна організовує та фінансує проект ЄС - ПРООН Європейський Союз для удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря (EU4EMBLAS) за наукової підтримки Спільного дослідницького центру ЄС і УкрНЦЕМ.Раніше стало відомо, що Україна купила британський криголам James Clark Ross. Останні 30 років криголам виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних і геофізичних досліджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію