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Бельгія передала Україні науково-дослідне судно

Бельгія передала Україні науково-дослідне судно
Україна отримала від Бельгії легендарне науково-дослідне судно Бельгіка. Воно призначається для проведення екомоніторингу Чорного й Азовського морів.

Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Це дозволить Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного й Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського навколишнього середовища. Більш того, заплановано спільні українсько-бельгійські наукові дослідження, як у Чорному, так і Північному морі", - йдеться в повідомленні.

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський подякував Королівству Бельгія за такий необхідний подарунок.

"Цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років", - сказав Державний секретар з питань відновлення та стратегічних інвестицій, який є відповідальним за наукову політику, заступник міністра економіки і праці Бельгії Томас Дьормін.

За його словами, Бельгіка досліджувала майже мільйон кілометрів моря. На кораблі було проведено більше тисячі наукових кампаній.

Судно вирушить із бельгійського порту Зебрюгге в Одесу. Бельгіці належить пройти 8,6 тисячі кілометрів. За час проходження шляху вчені оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладень для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забруднювачів і мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, щоб оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмах.

Очікується, що судно прибуде в Україну в жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім'я та почне свою діяльність у Чорному й Азовському морях.

Наукову програму під назвою Моніторинг трьох європейських морів - Північного, Середземного і Чорного і трансфер судна організовує та фінансує проект ЄС - ПРООН Європейський Союз для удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря (EU4EMBLAS) за наукової підтримки Спільного дослідницького центру ЄС і УкрНЦЕМ.

Раніше стало відомо, що Україна купила британський криголам James Clark Ross. Останні 30 років криголам виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних і геофізичних досліджень.

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Теги: Україна, Бельгія
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