На Буковині заборонили «дистанційку» в школах та університетах





Про це заявив голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук, - пише



"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, у школу, в університети. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - сказав Осачук.



На цей момент показника у 80% і більше вакцинованого персоналу на Буковині досягли 36% закладів освіти.



"Цього недостатньо, щоб усі навчальні заклади - від садка до університету - змогли працювати, коли в країні введуть жовту зону карантину. А її введуть вже з наступного понеділка", - додав Осачук.



Голова регіону закликав батьківські комітети переконувати вчителів, викладачів і вихователів у необхідності вакцинуватися від коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій області заборонили школам і закладам вищої освіти переходити на дистанційну форму навчання.Про це заявив голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук, - пише "Газета ua" "У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, у школу, в університети. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - сказав Осачук.На цей момент показника у 80% і більше вакцинованого персоналу на Буковині досягли 36% закладів освіти."Цього недостатньо, щоб усі навчальні заклади - від садка до університету - змогли працювати, коли в країні введуть жовту зону карантину. А її введуть вже з наступного понеділка", - додав Осачук.Голова регіону закликав батьківські комітети переконувати вчителів, викладачів і вихователів у необхідності вакцинуватися від коронавірусу.

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