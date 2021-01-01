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На Буковині заборонили «дистанційку» в школах та університетах

На Буковині заборонили «дистанційку» в школах та університетах
У Чернівецькій області заборонили школам і закладам вищої освіти переходити на дистанційну форму навчання.

Про це заявив голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук, - пише "Газета ua".

"У нас залишилося кілька днів, щоб знайти правильні слова, переконати вчителів, педагогів, викладачів, найкраща форма навчання - це очна. Студенти, діти повинні ходити в садок, у школу, в університети. Якщо немає 80% вакцинованих вчителів, школа буде закриватися на карантин, а діти будуть змушені сидіти вдома", - сказав Осачук.

На цей момент показника у 80% і більше вакцинованого персоналу на Буковині досягли 36% закладів освіти.

"Цього недостатньо, щоб усі навчальні заклади - від садка до університету - змогли працювати, коли в країні введуть жовту зону карантину. А її введуть вже з наступного понеділка", - додав Осачук.

Голова регіону закликав батьківські комітети переконувати вчителів, викладачів і вихователів у необхідності вакцинуватися від коронавірусу.

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Теги: дистанційне навчання, Буковина
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