За добу в Україні – понад 3300 нових хворих на COVID-19

За добу 13 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3332 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 364, серед медпрацівників – 58).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 14 вересня.Добовий показник захворюваності різко виріс після вихідних, днем раніше виявили 1205 інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 718 осіб;◾️ летальних випадків – 97;◾️ одужало – 1 404 особи.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 29 281 особа,◾️ методом ІФА – 8 413 осіб,◾️ експрес-тестами – 25 031 особа.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 321 156 осіб;◾️ одужало – 2 223 272 особи;◾️ летальних випадків – 54 457;◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 309 029.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 412 випадків;Вінницька область – 109 випадків;Волинська область – 66 випадків;Дніпропетровська область – 191 випадок;Донецька область – 195 випадків;Житомирська область – 58 випадків;Закарпатська область – 44 випадки;Запорізька область – 163 випадки;Івано-Франківська область – 48 випадків;Київська область – 101 випадок;Кіровоградська область – 14 випадків;Луганська область – 214 випадків;Львівська область – 241 випадок;Миколаївська область – 30 випадків;Одеська область – 232 випадки;Полтавська область – 88 випадків;Рівненська область – 141 випадок;Сумська область – 84 випадки;Тернопільська область – 99 випадків;Харківська область – 260 випадків;Херсонська область – 59 випадків;Хмельницька область – 109 випадків;Черкаська область – 143 випадки;Чернівецька область – 174 випадки;Чернігівська область – 57 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.