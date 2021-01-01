За добу в Україні – понад 3300 нових хворих на COVID-19
Сьогодні, 09:01
За добу 13 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3332 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 364, серед медпрацівників – 58).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 14 вересня.
Добовий показник захворюваності різко виріс після вихідних, днем раніше виявили 1205 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 718 осіб;
◾️ летальних випадків – 97;
◾️ одужало – 1 404 особи.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 29 281 особа,
◾️ методом ІФА – 8 413 осіб,
◾️ експрес-тестами – 25 031 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 321 156 осіб;
◾️ одужало – 2 223 272 особи;
◾️ летальних випадків – 54 457;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 309 029.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 412 випадків;
Вінницька область – 109 випадків;
Волинська область – 66 випадків;
Дніпропетровська область – 191 випадок;
Донецька область – 195 випадків;
Житомирська область – 58 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 48 випадків;
Київська область – 101 випадок;
Кіровоградська область – 14 випадків;
Луганська область – 214 випадків;
Львівська область – 241 випадок;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 232 випадки;
Полтавська область – 88 випадків;
Рівненська область – 141 випадок;
Сумська область – 84 випадки;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 260 випадків;
Херсонська область – 59 випадків;
Хмельницька область – 109 випадків;
Черкаська область – 143 випадки;
Чернівецька область – 174 випадки;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 14 вересня.
Добовий показник захворюваності різко виріс після вихідних, днем раніше виявили 1205 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 718 осіб;
◾️ летальних випадків – 97;
◾️ одужало – 1 404 особи.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 29 281 особа,
◾️ методом ІФА – 8 413 осіб,
◾️ експрес-тестами – 25 031 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 321 156 осіб;
◾️ одужало – 2 223 272 особи;
◾️ летальних випадків – 54 457;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 309 029.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 412 випадків;
Вінницька область – 109 випадків;
Волинська область – 66 випадків;
Дніпропетровська область – 191 випадок;
Донецька область – 195 випадків;
Житомирська область – 58 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 48 випадків;
Київська область – 101 випадок;
Кіровоградська область – 14 випадків;
Луганська область – 214 випадків;
Львівська область – 241 випадок;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 232 випадки;
Полтавська область – 88 випадків;
Рівненська область – 141 випадок;
Сумська область – 84 випадки;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 260 випадків;
Херсонська область – 59 випадків;
Хмельницька область – 109 випадків;
Черкаська область – 143 випадки;
Чернівецька область – 174 випадки;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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