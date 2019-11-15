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На Волині жінка потрапила під трактор під час роботи на фермі і загинула

На Волині жінка потрапила під трактор під час роботи на фермі і загинула
На Волині під час роботи на фермі загинула жінка.

Про це ІА Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 13 вересня зранку у селі Колодяжне Ковельського району.

Інформацію підтвердили в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Медики зазначили, що дійсно 13 вересня о 9 годині в швидку надійшов виклик про те, що під час сільськогосподарських робіт на фермі жінка потрапила під трактор. 57-річна постраждала отримала травму живота. На місце виїхала бригада медиків. Проте жінка вже була без свідомості та не мала ознак життя. Лікарі провели реанімаційні заходи, але безрезультатно. Жінка померла.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: трактор, загибель, ферма
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