Оксамитовий сезон: скільки коштує відпочити у Залізному Порту, Затоці, Кирилівці та Одесі восени
Сьогодні, 09:47
Оксамитовий сезон в Україні стартує у кінці серпня і триває до кінця вересня. В цей час курорти поступово знижують ціни, а море все ще залишається теплим і привітним.
До того ж, зниження цін на весь номерний фонд майже вдвічі і навіть втричі - хороший привід влаштувати відпустку, пише ТСН.
Залізний Порт (Херсонська область)
На курорті від кінця серпня помітно впала вартість на проживання в котеджах. Наприклад, ціни за 2-місне розташування знизилися від 1560 грн за номер до 750 грн, з урахуванням триразового харчування в їдальні.
Гостьові будинки також знизили ціни на проживання на 25%.
До речі, деякі бази продовжують працювати навіть після закінчення основного сезону. Наразі бази відпочинку пропонують своїм гостям акційну ціну на житло зі знижкою в 60%. У будь-якому випадку багато баз продовжують працювати, якщо є бажаючі відпочити і зберігається тепла, сонячна погода. Зателефонувавши, можна домовитися про індивідуальну знижку на відпочинок в оксамитовий сезон.
Сергій щойно повернувся з відпочинку у Залізному Порту, каже, що сподобалось.
"Вільних місць – повно. Людей дуже мало, пляжі чисті. Майже немає продавців кукурудзи, медової пахлави. Можна насолоджуватися спокоєм", – поділився враженнями чоловік.
Затока (Одеська область)
Затока – гарне місце для затишного відпочинку восени на морі. Вода тепла, пляжі не такі заповнені, ціни на житло знизилися.
Від початку оксамитового сезону зняти житло в Затоці можна за 300 гривень. Бюджетні варіанти пропонують готелі, бази відпочинку, пансіонати.
Навіть на першій лінії у готелях можна зняти номер вартістю 280 гривень. У пік сезону ціни стартували від 800 гривень.
Бази відпочинку теж не відстають: ціни за номер стартують від 380 грн.
У гостьовому домі номер наразі коштує 250 грн.
"Через нашестя медуз мусили знижувати ціни. Погода вже не радує, туристів мало. Сьогодні море трохи штормить", - сказала адміністраторка готелю.
Кирилівка (Запорізька область)
Оксамитовий сезон у Кирилівці починається від 26 серпня і триває до 20 вересня.
У середньому, знижки на житло у вересні досягають 30-50% від вартості в розпал сезону, особливо це помітно на прикладі дорогих комфортабельних номерів, оскільки вони в першу чергу стають доступнішими і затребуваними. Тож можна не тільки добре відпочити, але і непогано заощадити.
База відпочинку: 250 грн на добу
Сімейний готель: 280 грн на добу
Готель: 380 грн на добу
Одеса
Туристичний сезон в Одесі закінчиться ще нескоро. Море все ще прогрівається до +20 градусів, а сонце дозволяє перебувати на пляжі весь день, тому ціни не падають.
Ціни на добову оренду житла почнуть знижуватися на другий-третій тиждень вересня. До цього часу на бюджетний відпочинок розраховувати не варто.
Так, зняти однокімнатну квартиру в Аркадії можна від 1 000 гривень на добу. Дешевші варіанти можна знайти тільки в Лузанівці і на 14-16 станції Великого Фонтану. Там здають житло за 500-700 гривень на добу.
Також можна знайти кімнати, які здають власники приватних будинків. У вересні – від 150 гривень на добу з людини.
А ось туристам в готелі доведеться витратити чималу суму. Стандартний номер на двох у центрі міста коштує 1300-1500 гривень на добу.
Також можна орендувати окрему кімнату в хостелі зі зручностями. Вона обійдеться в 600-700 гривень, а за місце просять 150-200 гривень на добу.
Що кажуть медики
Медики впевнені, що оксамитовий сезон – це оптимальний час для оздоровлення організму. Комплексне оздоровлення і зміцнення імунітету під час відпочинку на узбережжі в оксамитовий сезон досягається завдяки морському аерозолю (користь морського повітря, насиченого мікроелементами) і морській воді.
Медики в один голос стверджують, що в оксамитовий сезон корисно їздити на море дітям-алергікам і астматикам. Крім того, можна довше перебувати на пляжі, сонце вже не так палить.
"Спека поступово спадає, сонячні промені стають не такими палючими і небезпечними. Шансів отримати опіки практично немає", - сказала медсестра Антоніна, яка працює в опіковому відділенні Херсонської обласної лікарні.
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До того ж, зниження цін на весь номерний фонд майже вдвічі і навіть втричі - хороший привід влаштувати відпустку, пише ТСН.
Залізний Порт (Херсонська область)
На курорті від кінця серпня помітно впала вартість на проживання в котеджах. Наприклад, ціни за 2-місне розташування знизилися від 1560 грн за номер до 750 грн, з урахуванням триразового харчування в їдальні.
Гостьові будинки також знизили ціни на проживання на 25%.
До речі, деякі бази продовжують працювати навіть після закінчення основного сезону. Наразі бази відпочинку пропонують своїм гостям акційну ціну на житло зі знижкою в 60%. У будь-якому випадку багато баз продовжують працювати, якщо є бажаючі відпочити і зберігається тепла, сонячна погода. Зателефонувавши, можна домовитися про індивідуальну знижку на відпочинок в оксамитовий сезон.
Сергій щойно повернувся з відпочинку у Залізному Порту, каже, що сподобалось.
"Вільних місць – повно. Людей дуже мало, пляжі чисті. Майже немає продавців кукурудзи, медової пахлави. Можна насолоджуватися спокоєм", – поділився враженнями чоловік.
Затока (Одеська область)
Затока – гарне місце для затишного відпочинку восени на морі. Вода тепла, пляжі не такі заповнені, ціни на житло знизилися.
Від початку оксамитового сезону зняти житло в Затоці можна за 300 гривень. Бюджетні варіанти пропонують готелі, бази відпочинку, пансіонати.
Навіть на першій лінії у готелях можна зняти номер вартістю 280 гривень. У пік сезону ціни стартували від 800 гривень.
Бази відпочинку теж не відстають: ціни за номер стартують від 380 грн.
У гостьовому домі номер наразі коштує 250 грн.
"Через нашестя медуз мусили знижувати ціни. Погода вже не радує, туристів мало. Сьогодні море трохи штормить", - сказала адміністраторка готелю.
Кирилівка (Запорізька область)
Оксамитовий сезон у Кирилівці починається від 26 серпня і триває до 20 вересня.
У середньому, знижки на житло у вересні досягають 30-50% від вартості в розпал сезону, особливо це помітно на прикладі дорогих комфортабельних номерів, оскільки вони в першу чергу стають доступнішими і затребуваними. Тож можна не тільки добре відпочити, але і непогано заощадити.
База відпочинку: 250 грн на добу
Сімейний готель: 280 грн на добу
Готель: 380 грн на добу
Одеса
Туристичний сезон в Одесі закінчиться ще нескоро. Море все ще прогрівається до +20 градусів, а сонце дозволяє перебувати на пляжі весь день, тому ціни не падають.
Ціни на добову оренду житла почнуть знижуватися на другий-третій тиждень вересня. До цього часу на бюджетний відпочинок розраховувати не варто.
Так, зняти однокімнатну квартиру в Аркадії можна від 1 000 гривень на добу. Дешевші варіанти можна знайти тільки в Лузанівці і на 14-16 станції Великого Фонтану. Там здають житло за 500-700 гривень на добу.
Також можна знайти кімнати, які здають власники приватних будинків. У вересні – від 150 гривень на добу з людини.
А ось туристам в готелі доведеться витратити чималу суму. Стандартний номер на двох у центрі міста коштує 1300-1500 гривень на добу.
Також можна орендувати окрему кімнату в хостелі зі зручностями. Вона обійдеться в 600-700 гривень, а за місце просять 150-200 гривень на добу.
Що кажуть медики
Медики впевнені, що оксамитовий сезон – це оптимальний час для оздоровлення організму. Комплексне оздоровлення і зміцнення імунітету під час відпочинку на узбережжі в оксамитовий сезон досягається завдяки морському аерозолю (користь морського повітря, насиченого мікроелементами) і морській воді.
Медики в один голос стверджують, що в оксамитовий сезон корисно їздити на море дітям-алергікам і астматикам. Крім того, можна довше перебувати на пляжі, сонце вже не так палить.
"Спека поступово спадає, сонячні промені стають не такими палючими і небезпечними. Шансів отримати опіки практично немає", - сказала медсестра Антоніна, яка працює в опіковому відділенні Херсонської обласної лікарні.
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