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Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 14 вересня

Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 14 вересня
Курс долара у Луцьку станом на 14 вересня 2021 року такий: купівля – 26.589, а продаж – 26.826.

Євро при купівлі становить – 31.275, продажу – 31.704.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.595, продаж – 7.092.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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