Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 09:54
Курс долара у Луцьку станом на 14 вересня 2021 року такий: купівля – 26.589, а продаж – 26.826.
Євро при купівлі становить – 31.275, продажу – 31.704.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.595, продаж – 7.092.
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Євро при купівлі становить – 31.275, продажу – 31.704.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.595, продаж – 7.092.
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