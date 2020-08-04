вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині по-новому облаштують сквер Героїв Майдану

У місті на Волині по-новому облаштують сквер Героїв Майдану
У Володимирі-Волинському здійснять капітальний ремонт скверу Героїв Майдану.

Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.

Згідно з тендерною документацією, з-поміж іншого на ділянці проведуть необхідні підготовчі роботи, зокрема демонтажі, у сквері встановлять поребрики на бетонну основу, зроблять улаштування покриттiв з тактильної бетонної плитки, з гранітної бруківки, подбають про організацію безпеки руху за допомогою тротуарного огородження, розмітки, знаків, здійснять озеленення території, благоустрій, встановлять відеоспостереження.

Очікувана вартість закупівлі - 2 374 310 гривень. Здійснити ремонт переможець торгів повинен виконати до 15 грудня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сквер, ремонт, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня
Сьогодні, 20:10
Повідомили, скільки класів на Волині перейшли на дистанційне навчання через COVID-19
Сьогодні, 19:41
У місті на Волині по-новому облаштують сквер Героїв Майдану
Сьогодні, 19:22
Де у Луцьку будуть відключати світло 15 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Отримав посилку з амфетаміном: у Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
З'явилися діри: у місті на Волині підрядник за власні кошти відновить пошкоджене покриття на спортмайданчику З'явилися діри: у місті на Волині підрядник за власні кошти відновить пошкоджене покриття на спортмайданчику
30 серпень, 02:17
На об’їзді Володимира-Волинського ремонтують дорогу На об’їзді Володимира-Волинського ремонтують дорогу
04 серпень, 2020, 11:44
У Луцьку хочуть відремонтувати фасад однієї з найбільших шкіл міста У Луцьку хочуть відремонтувати фасад однієї з найбільших шкіл міста
27 липень, 2020, 23:31
У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів У Володимирі-Волинському відремонтують вулицю за 30 мільйонів
13 березень, 2020, 07:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня
Сьогодні, 20:10
 0
Повідомили, скільки класів на Волині перейшли на дистанційне навчання через COVID-19
Сьогодні, 19:41
 0
У місті на Волині по-новому облаштують сквер Героїв Майдану
Сьогодні, 19:22
 0
Де у Луцьку будуть відключати світло 15 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Отримав посилку з амфетаміном: у Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8