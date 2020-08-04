У місті на Волині по-новому облаштують сквер Героїв Майдану





Відповідні



Згідно з тендерною документацією, з-поміж іншого на ділянці проведуть необхідні підготовчі роботи, зокрема демонтажі, у сквері встановлять поребрики на бетонну основу, зроблять улаштування покриттiв з тактильної бетонної плитки, з гранітної бруківки, подбають про організацію безпеки руху за допомогою тротуарного огородження, розмітки, знаків, здійснять озеленення території, благоустрій, встановлять відеоспостереження.



Очікувана вартість закупівлі - 2 374 310 гривень. Здійснити ремонт переможець торгів повинен виконати до 15 грудня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському здійснять капітальний ремонт скверу Героїв Майдану.Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.Згідно з тендерною документацією, з-поміж іншого на ділянці проведуть необхідні підготовчі роботи, зокрема демонтажі, у сквері встановлять поребрики на бетонну основу, зроблять улаштування покриттiв з тактильної бетонної плитки, з гранітної бруківки, подбають про організацію безпеки руху за допомогою тротуарного огородження, розмітки, знаків, здійснять озеленення території, благоустрій, встановлять відеоспостереження.Очікувана вартість закупівлі - 2 374 310 гривень. Здійснити ремонт переможець торгів повинен виконати до 15 грудня 2022 року.

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