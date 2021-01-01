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У Луцькому районі автівка збила школяра, який раптово вибіг із-за автобуса на дорогу

У Луцькому районі автівка збила школяра, який раптово вибіг із-за автобуса на дорогу
У Луцькому районі внаслідок автопригоди постраждав 11-річний хлопець.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Пригода трапилася вчора, 13 вересня, вранці на автодорозі у селі Дерно.

22-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Renault Scenic, збив 11-річного школяра, який раптово вибіг із-за автобуса на проїжджу частину.

Постраждалу дитину госпіталізували у відділення ортопедії.

Транспортний засіб вилучили та помістили на спеціальний майданчик у селі Сокиричі.

За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство. ©

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Теги: аварія, школяр, Луцький район
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