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Що входить в обов'язки нового заступника Погуляйка

Що входить в обов'язки нового заступника Погуляйка
Новий заступник голови Волинської ОДА Андрій Ярмольський відповідає за реалізацію на території області державної політики з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, державної політики з питань культури, релігій та національностей, молоді та спорту, сприяє реалізації державної податкової та митної політики.

Про це йдеться у додатку до розпорядження голови Волинської ОДА № 559 від 14 вересня.

Нагадаємо, у серпні голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звільнив одного зі своїх заступниківАнатолія Костика. 26 серпня стало відомо, що новим заступником буде син колишнього голови Луцької РДА Андрій Ярмольський.

Так, Андрій Ярмольський керує управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації та управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Також посадовець забезпечує взаємодію ОДА із такими установами: Головним управлінням Національної поліції в області, управлінням патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, управлінням стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, управлінням Служби безпеки України в області, обласною прокуратурою, військовими частинами (установами) Збройних сил України, що дислокуються на території області, 6 прикордонним Волинським загоном (м. Луцьк).

Заступник голови Волинської ОДА координує діяльність Головного управління Державної податкової служби України в області, Головного управління Державної фіскальної служби України в області, Волинської митниці, Поліської митниці Держмитслужби (що стосується зони діяльності у Волинській області), обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, філії державної установи «Центр пробації в області», Сектору охорони і режиму у Волинській області Управління забезпечення охорони та режиму Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, закладів культури, спортивних закладів, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

Окрім того, в обов'язки Андрія Ярмольського входить взаємодія, сприяння виконання статутних завдань, забезпечення дотримання законних прав обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств,
обласних організацій (спілок) письменників (публіцистів), художників, об'єднань самодіяльних композиторів, обласних молодіжних громадсько-політичних та культурно-просвітницьких організацій, товариств і добровільних спортивних організацій

Він організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.

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Теги: Волинь, ОДА, заступник, Андрій Ярмольський, обов'язки
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