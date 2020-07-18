Що входить в обов'язки нового заступника Погуляйка

Новий заступник голови Волинської ОДАвідповідає за реалізацію на території області державної політики з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, державної політики з питань культури, релігій та національностей, молоді та спорту, сприяє реалізації державної податкової та митної політики.Про це йдеться у додатку до розпорядження голови Волинської ОДА № 559 від 14 вересня.Нагадаємо, у серпні голова Волинської облдержадміністрації. 26 серпня стало відомо, щоТак, Андрій Ярмольський керує управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації та управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Також посадовець забезпечує взаємодію ОДА із такими установами: Головним управлінням Національної поліції в області, управлінням патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, управлінням стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, управлінням Служби безпеки України в області, обласною прокуратурою, військовими частинами (установами) Збройних сил України, що дислокуються на території області, 6 прикордонним Волинським загоном (м. Луцьк).Заступник голови Волинської ОДА координує діяльність Головного управління Державної податкової служби України в області, Головного управління Державної фіскальної служби України в області, Волинської митниці, Поліської митниці Держмитслужби (що стосується зони діяльності у Волинській області), обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, філії державної установи «Центр пробації в області», Сектору охорони і режиму у Волинській області Управління забезпечення охорони та режиму Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, закладів культури, спортивних закладів, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.Окрім того, в обов'язки Андрія Ярмольського входить взаємодія, сприяння виконання статутних завдань, забезпечення дотримання законних прав обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств,обласних організацій (спілок) письменників (публіцистів), художників, об'єднань самодіяльних композиторів, обласних молодіжних громадсько-політичних та культурно-просвітницьких організацій, товариств і добровільних спортивних організаційВін організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.