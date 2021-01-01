вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ДТП на Волині постраждав скутерист

У ДТП на Волині постраждав скутерист
На автодорозі у селі Галузія на Маневиччині 59-річний житель селища на автомобілі Volvo зіткнувся із скутером Honda Dio.

Аварія сталася учора, 13 вересня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Внаслідок автопригоди 61-річний скутерист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, у селі Липини Луцького району на перехресті вулиць Шевченка – Окражуна зіткнулися Toyota та Mersedes. У результаті зіткнення постраждав водій вантажівки. Після надання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився.

Також вчора, 13 вересня, у Луцькому районі внаслідок автопригоди постраждав 11-річний хлопець. Автомобіль Renault Scenic збив 11-річного школяра, який раптово вибіг із-за автобуса на проїжджу частину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Маневиччина, скутерист, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:40
Розшукали волинянина, який понад пів року переховувався від суду
Сьогодні, 10:32
У ДТП на Волині постраждав скутерист
Сьогодні, 10:25
Що входить в обов'язки нового заступника Погуляйка
Сьогодні, 10:20
У Луцькому районі автівка збила школяра, який раптово вибіг із-за автобуса на дорогу
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
На Волині з автомобіля під час руху вистрибнула дівчина, вона загинула На Волині з автомобіля під час руху вистрибнула дівчина, вона загинула
13 вересень, 12:04
На Волині Mercedes збив велосипедистку: жінку госпіталізували На Волині Mercedes збив велосипедистку: жінку госпіталізували
10 серпень, 15:02
Автотроща з потерпілими на Волині: водій, ймовірно, заснув за кермом Автотроща з потерпілими на Волині: водій, ймовірно, заснув за кермом
06 серпень, 11:17
Поліція шукає свідків смертельної аварії на вулиці Героїв УПА у Луцьку Поліція шукає свідків смертельної аварії на вулиці Героїв УПА у Луцьку
02 серпень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк викупить ще декілька земельних ділянок для розширення міського кладовища
Сьогодні, 11:10
 0
Загибель жінки під час роботи на фермі на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 11:03
 0
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 66 нових випадків недуги, один – летальний
Сьогодні, 10:59
 0
На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:40
 0
Розшукали волинянина, який понад пів року переховувався від суду
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8