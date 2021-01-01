У ДТП на Волині постраждав скутерист





Аварія сталася учора, 13 вересня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Внаслідок автопригоди 61-річний скутерист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



Нагадаємо, вчора, 13 вересня, у селі Липини Луцького району на перехресті вулиць Шевченка – Окражуна зіткнулися Toyota та Mersedes. У результаті зіткнення постраждав водій вантажівки. Після надання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився.



Також вчора, 13 вересня, у Луцькому районі внаслідок автопригоди постраждав 11-річний хлопець. Автомобіль Renault Scenic збив 11-річного школяра, який раптово вибіг із-за автобуса на проїжджу частину.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Галузія на Маневиччині 59-річний житель селища на автомобілі Volvo зіткнувся із скутером Honda Dio.Аварія сталася учора, 13 вересня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Внаслідок автопригоди 61-річний скутерист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.Нагадаємо, вчора, 13 вересня, у селі Липини Луцького району на перехресті вулицьУ результаті зіткнення постраждав водій вантажівки. Після надання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився.Також вчора, 13 вересня, у Луцькому районі внаслідок автопригоди постраждав 11-річний хлопець. Автомобіль Renault Scenic збив 11-річного школяра,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію