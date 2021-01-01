На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:40
Станом на сьогодні, 14 вересня, у шести областях України зафіксували перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус, серед них - Волинська область.
Про це йдеться в оперативних даних МОЗ.
Волинська область демонструє негативну статистику. Наразі динаміка госпіталізацій на Волині становить 64,8%. Раніше показник коливався у межах 62,6 – 65%.
Також у списку опинилися Вінницька (56,3%), Закарпатська (55,6%), Львівська (53,9%), Миколаївська (53,9%) та Одеська (57,5%) області.
Зауважимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на Covid-19 повинна складати не більше ніж 50%.
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Про це йдеться в оперативних даних МОЗ.
Волинська область демонструє негативну статистику. Наразі динаміка госпіталізацій на Волині становить 64,8%. Раніше показник коливався у межах 62,6 – 65%.
Також у списку опинилися Вінницька (56,3%), Закарпатська (55,6%), Львівська (53,9%), Миколаївська (53,9%) та Одеська (57,5%) області.
Зауважимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на Covid-19 повинна складати не більше ніж 50%.
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