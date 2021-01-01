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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус

На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус
Станом на сьогодні, 14 вересня, у шести областях України зафіксували перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус, серед них - Волинська область.

Про це йдеться в оперативних даних МОЗ.

Волинська область демонструє негативну статистику. Наразі динаміка госпіталізацій на Волині становить 64,8%. Раніше показник коливався у межах 62,6 – 65%.

Також у списку опинилися Вінницька (56,3%), Закарпатська (55,6%), Львівська (53,9%), Миколаївська (53,9%) та Одеська (57,5%) області.

Зауважимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на Covid-19 повинна складати не більше ніж 50%.

На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус

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Теги: Україна, Волинь, коронавірус, статистика, госпіталізація
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