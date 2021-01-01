На Волині – перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус

Станом на сьогодні, 14 вересня, у шести областях України зафіксували перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус, серед них - Волинська область.Про це йдеться в оперативних даних МОЗ.Волинська область демонструє негативну статистику. Наразі динаміка госпіталізацій на Волині становить 64,8%. Раніше показник коливався у межах 62,6 – 65%.Також у списку опинилися Вінницька (56,3%), Закарпатська (55,6%), Львівська (53,9%), Миколаївська (53,9%) та Одеська (57,5%) області.Зауважимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на Covid-19 повинна складати не більше ніж 50%.