Луцьк викупить ще декілька земельних ділянок для розширення міського кладовища
Сьогодні, 11:10
Луцьк викупить три земельні ділянки у зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів щодо своєчасного та належного поховання померлих, суспільною потребою у розширенні території міського кладовища у селі Гаразджа.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.
Так, місто хоче викупити для суспільних потреб земельні ділянки площею 0,1855 га, 0,1994 га і 0,1877 га, розташовані у селі Піддубці Луцького району, надані для ведення особистого селянського господарства. Продавці погодились на викуп землі.
Згідно з експертними грошовими оцінками, проведеними фізичною особою підприємцем Олаг Н.І., розміри викупної ціни становлять 128 213 гривень земельної ділянки площею 0,1855 га; 137 600 гривень земельної ділянки площею 0,1994 га; 129 700 гривень земельної ділянки площею 0,1877 га.
Нагадаємо, раніше місто викупило ще три земельні ділянки задля розширення міського кладовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.
Так, місто хоче викупити для суспільних потреб земельні ділянки площею 0,1855 га, 0,1994 га і 0,1877 га, розташовані у селі Піддубці Луцького району, надані для ведення особистого селянського господарства. Продавці погодились на викуп землі.
Згідно з експертними грошовими оцінками, проведеними фізичною особою підприємцем Олаг Н.І., розміри викупної ціни становлять 128 213 гривень земельної ділянки площею 0,1855 га; 137 600 гривень земельної ділянки площею 0,1994 га; 129 700 гривень земельної ділянки площею 0,1877 га.
Нагадаємо, раніше місто викупило ще три земельні ділянки задля розширення міського кладовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк викупить ще декілька земельних ділянок для розширення міського кладовища
Сьогодні, 11:10
Загибель жінки під час роботи на фермі на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 11:03
Розшукали волинянина, який понад пів року переховувався від суду
Сьогодні, 10:32
Медіа