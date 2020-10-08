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Луцьк викупить ще декілька земельних ділянок для розширення міського кладовища

Луцьк викупить ще декілька земельних ділянок для розширення міського кладовища
Луцьк викупить три земельні ділянки у зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів щодо своєчасного та належного поховання померлих, суспільною потребою у розширенні території міського кладовища у селі Гаразджа.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.

Так, місто хоче викупити для суспільних потреб земельні ділянки площею 0,1855 га, 0,1994 га і 0,1877 га, розташовані у селі Піддубці Луцького району, надані для ведення особистого селянського господарства. Продавці погодились на викуп землі.

Згідно з експертними грошовими оцінками, проведеними фізичною особою підприємцем Олаг Н.І., розміри викупної ціни становлять 128 213 гривень земельної ділянки площею 0,1855 га; 137 600 гривень земельної ділянки площею 0,1994 га; 129 700 гривень земельної ділянки площею 0,1877 га.

Нагадаємо, раніше місто викупило ще три земельні ділянки задля розширення міського кладовища.



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Теги: земля, кладовище, Гаразджа
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