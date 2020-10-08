Луцьк викупить ще декілька земельних ділянок для розширення міського кладовища





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.



Так, місто хоче викупити для суспільних потреб земельні ділянки площею 0,1855 га, 0,1994 га і 0,1877 га, розташовані у селі Піддубці Луцького району, надані для ведення особистого селянського господарства. Продавці погодились на викуп землі.



Згідно з експертними грошовими оцінками, проведеними фізичною особою підприємцем Олаг Н.І., розміри викупної ціни становлять 128 213 гривень земельної ділянки площею 0,1855 га; 137 600 гривень земельної ділянки площею 0,1994 га; 129 700 гривень земельної ділянки площею 0,1877 га.



Нагадаємо, раніше місто викупило







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк викупить три земельні ділянки у зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів щодо своєчасного та належного поховання померлих, суспільною потребою у розширенні території міського кладовища у селі Гаразджа.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.Так, місто хоче викупити для суспільних потреб земельні ділянки площею 0,1855 га, 0,1994 га і 0,1877 га, розташовані у селі Піддубці Луцького району, надані для ведення особистого селянського господарства. Продавці погодились на викуп землі.Згідно з експертними грошовими оцінками, проведеними фізичною особою підприємцем Олаг Н.І., розміри викупної ціни становлять 128 213 гривень земельної ділянки площею 0,1855 га; 137 600 гривень земельної ділянки площею 0,1994 га; 129 700 гривень земельної ділянки площею 0,1877 га.Нагадаємо, раніше місто викупило ще три земельні ділянки задля розширення міського кладовища.

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