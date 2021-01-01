Коронавірус на Волині: за минулу добу – 66 нових випадків недуги, один – летальний
Сьогодні, 10:59
За минулу добу на Волині зареєстрували 66 випадків захворювання на COVID-19, один - летальний.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Так, у розрізі районів статистика така:
Луцький район – 21 хворий:
Луцька ТГ – 10 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ –5 хворих
Колківсвька ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 15 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 20 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих
Любешівська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 10 хворих:
Ковельська ТГ – 2 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий
Усього станом на 14 вересня в області зареєстрували 63 413 випадків.
Одужало – 61 320 осіб (за останню добу –23).
Летальні випадки – 1214 (за останню добу – 1: Луцький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 277 967 осіб, за останню добу – 13572 особи.
Зазначимо, за даними МОЗ, у шести областях України, у тому числі на Волині, зафіксували перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Так, у розрізі районів статистика така:
Луцький район – 21 хворий:
Луцька ТГ – 10 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ –5 хворих
Колківсвька ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 15 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 20 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих
Любешівська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 10 хворих:
Ковельська ТГ – 2 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий
Усього станом на 14 вересня в області зареєстрували 63 413 випадків.
Одужало – 61 320 осіб (за останню добу –23).
Летальні випадки – 1214 (за останню добу – 1: Луцький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 277 967 осіб, за останню добу – 13572 особи.
Зазначимо, за даними МОЗ, у шести областях України, у тому числі на Волині, зафіксували перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу в Україні – понад 3300 нових хворих на COVID-19
Сьогодні, 09:01
Луцькі медики готуються до нової хвилі COVID-19
Сьогодні, 07:31
Коментарі 0
Останні новини
Загибель жінки під час роботи на фермі на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 11:03
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 66 нових випадків недуги, один – летальний
Сьогодні, 10:59
Розшукали волинянина, який понад пів року переховувався від суду
Сьогодні, 10:32
Медіа