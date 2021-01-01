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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: за минулу добу – 66 нових випадків недуги, один – летальний

Коронавірус на Волині: за минулу добу – 66 нових випадків недуги, один – летальний
За минулу добу на Волині зареєстрували 66 випадків захворювання на COVID-19, один - летальний.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Так, у розрізі районів статистика така:

Луцький район – 21 хворий:

Луцька ТГ – 10 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ –5 хворих
Колківсвька ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 15 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 20 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих
Любешівська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 10 хворих:

Ковельська ТГ – 2 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий

Усього станом на 14 вересня в області зареєстрували 63 413 випадків.

Одужало – 61 320 осіб (за останню добу –23).

Летальні випадки – 1214 (за останню добу – 1: Луцький район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 277 967 осіб, за останню добу – 13572 особи.

Зазначимо, за даними МОЗ, у шести областях України, у тому числі на Волині, зафіксували перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус.

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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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