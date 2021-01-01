Коронавірус на Волині: за минулу добу – 66 нових випадків недуги, один – летальний





Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Так, у розрізі районів статистика така:



Луцький район – 21 хворий:



Луцька ТГ – 10 хворих

Боратинська ТГ – 1 хворий

Городищенська ТГ – 1 хворий

Ківерцівська ТГ –5 хворих

Колківсвька ТГ – 3 хворих

Олицька ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 15 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 8 хворих

Зимнівська ТГ – 3 хворих

Іваничівська ТГ – 1 хворий

Литовезька ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 1 хворий



Камінь-Каширський район – 20 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 18 хворих

Любешівська ТГ – 1 хворий

Маневицька ТГ – 1 хворий



Ковельський район – 10 хворих:



Ковельська ТГ – 2 хворих

Колодяжненська ТГ – 1 хворий

Люблинецька ТГ – 1 хворий

Турійська ТГ – 5 хворих

Шацька ТГ – 1 хворий



Усього станом на 14 вересня в області зареєстрували 63 413 випадків.



Одужало – 61 320 осіб (за останню добу –23).



Летальні випадки – 1214 (за останню добу – 1: Луцький район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 277 967 осіб, за останню добу – 13572 особи.



Зазначимо, за даними МОЗ, у шести областях України, у тому числі на Волині, зафіксували перевищений показник госпіталізацій хворих на коронавірус.

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