У МОЗ розповіли, чи розпочалася вже в Україні нова хвиля коронавірусу

Ігор Кузін вважає, що попри зростання захворюваності на коронавірус і госпіталізацій, говорити про нову хвилю COVID-19 в країні зарано.



Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає



"На моє переконання і за статистикою, ще зарано. Спостерігаємо вже восьмий тиждень поспіль зростання захворюваності на ковід. Навантаження на систему охорони здоров’я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем – на 17%, апарати ШВЛ – на 8%", - пояснив він.



Кузін пояснив, що серед багатьох показників, які в Україні використовують у межах карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. І він, за словами головного санлікаря, зараз є критичним.



Також заступник голови МОЗ нагадав, що відповідно до вимог, коефіцієнт виявлення випадків інфікування повинен не перевищувати 3%. Але зараз лише 3 з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці.



"Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%. Це означає, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься", - висловився він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний санітарний лікар Українивважає, що попри зростання захворюваності на коронавірус і госпіталізацій, говорити про нову хвилю COVID-19 в країні зарано.Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає ТСН "На моє переконання і за статистикою, ще зарано. Спостерігаємо вже восьмий тиждень поспіль зростання захворюваності на ковід. Навантаження на систему охорони здоров’я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем – на 17%, апарати ШВЛ – на 8%", - пояснив він.Кузін пояснив, що серед багатьох показників, які в Україні використовують у межах карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. І він, за словами головного санлікаря, зараз є критичним.Також заступник голови МОЗ нагадав, що відповідно до вимог, коефіцієнт виявлення випадків інфікування повинен не перевищувати 3%. Але зараз лише 3 з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці."Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%. Це означає, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься", - висловився він.

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