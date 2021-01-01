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У МОЗ розповіли, чи розпочалася вже в Україні нова хвиля коронавірусу

У МОЗ розповіли, чи розпочалася вже в Україні нова хвиля коронавірусу
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що попри зростання захворюваності на коронавірус і госпіталізацій, говорити про нову хвилю COVID-19 в країні зарано.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає ТСН.

"На моє переконання і за статистикою, ще зарано. Спостерігаємо вже восьмий тиждень поспіль зростання захворюваності на ковід. Навантаження на систему охорони здоров’я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, з киснем – на 17%, апарати ШВЛ – на 8%", - пояснив він.

Кузін пояснив, що серед багатьох показників, які в Україні використовують у межах карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. І він, за словами головного санлікаря, зараз є критичним.

Також заступник голови МОЗ нагадав, що відповідно до вимог, коефіцієнт виявлення випадків інфікування повинен не перевищувати 3%. Але зараз лише 3 з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці.

"Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%. Це означає, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься", - висловився він.

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Теги: коронавірус, МОЗ, хвиля
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