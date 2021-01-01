Маленький волинянин привіз медаль із міжнародного турніру з вільної боротьби
Сьогодні, 11:53
Упродовж 12-13 вересня у м. Збараж відбувався Міжнародний юнацький турнір із вільної боротьби пам'яті Олександра Короля і Назарія Бойка. Вихованець секції вільної боротьби, що діє при Любешівському спортклубі «Скіф», Богдан Бубало у ваговій категорії до 32 кг серед 25 учасників виборов третє місце.
Про це пише газета "Нове життя".
Юнак нагороджений медаллю відповідного ґатунку, дипломом та кубком.
Крім того, в подарунок від організаторів змагань команда борців із Любешова, як і всі інші, отримала запашний коровай. Загалом було 360 учасників із 11-ти країн, повідомив тренер Мгер Маргарян, котрий і надав фото.
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Про це пише газета "Нове життя".
Юнак нагороджений медаллю відповідного ґатунку, дипломом та кубком.
Крім того, в подарунок від організаторів змагань команда борців із Любешова, як і всі інші, отримала запашний коровай. Загалом було 360 учасників із 11-ти країн, повідомив тренер Мгер Маргарян, котрий і надав фото.
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