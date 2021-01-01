Маленький волинянин привіз медаль із міжнародного турніру з вільної боротьби

Олександра Короля і Назарія Бойка. Вихованець секції вільної боротьби, що діє при Любешівському спортклубі «Скіф», Богдан Бубало у ваговій категорії до 32 кг серед 25 учасників виборов третє місце.



Про це пише газета



Юнак нагороджений медаллю відповідного ґатунку, дипломом та кубком.



Крім того, в подарунок від організаторів змагань команда борців із Любешова, як і всі інші, отримала запашний коровай. Загалом було 360 учасників із 11-ти країн, повідомив тренер Мгер Маргарян, котрий і надав фото.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 12-13 вересня у м. Збараж відбувався Міжнародний юнацький турнір із вільної боротьби пам'яті. Вихованець секції вільної боротьби, що діє при Любешівському спортклубі «Скіф»,у ваговій категорії до 32 кг серед 25 учасників виборов третє місце.Про це пише газета "Нове життя". Юнак нагороджений медаллю відповідного ґатунку, дипломом та кубком.Крім того, в подарунок від організаторів змагань команда борців із Любешова, як і всі інші, отримала запашний коровай. Загалом було 360 учасників із 11-ти країн, повідомив тренер, котрий і надав фото.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію