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На Волині горів житловий будинок. ФОТО

На Волині горів житловий будинок. ФОТО
13-го вересня о 10:50 на вулиці Сонячній у селі Нова Лішня Поромівської ТГ загорівся житловий будинок.

Про це пише БУГ.

До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 5-го та 18-го пожежно-рятувальних загонів.

На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють.

На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, Промівська ТГ
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