На Волині горів житловий будинок. ФОТО





Про це пише



До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 5-го та 18-го пожежно-рятувальних загонів.



На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го вересня о 10:50 на вулиці Сонячній у селі Нова Лішня Поромівської ТГ загорівся житловий будинок.Про це пише БУГ. До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 5-го та 18-го пожежно-рятувальних загонів.На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють.

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