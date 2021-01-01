На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:02
13-го вересня о 10:50 на вулиці Сонячній у селі Нова Лішня Поромівської ТГ загорівся житловий будинок.
Про це пише БУГ.
До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 5-го та 18-го пожежно-рятувальних загонів.
На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють.
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Про це пише БУГ.
До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 5-го та 18-го пожежно-рятувальних загонів.
На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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