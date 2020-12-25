В центрі Луцька встановили викрадену скульптуру кликуна





Про це розповіла Катерина Теліпська.



Скульптуру міцно прикріпили на новому шматку каміння.



Зі слів Катерини Теліпської, кликун був речовим доказом у справі про пошкодження майна. "Провідника" повернули міській раді після суду над двома лучанами, які викрали скульптуру ще в березні.



"Скульптуру чоловіки повернули. Їм суд дав умовний термін", – зазначила посадовиця.



Орієнтовна вартість "Провідника" – 20 тисяч гривень. Його на попереднє місце розташування встановили працівники житлово-комунального господарства Луцькради.



Також в місті, зі слів Катерини Теліпської, є скульптури кликунів, котрі створювали та встановлювали небайдужі жителі міста за власні кошти.



"Є кликун біля кав'ярні на вулиці Крилова. Також Микола Головань біля свого будинку сам зліпив кликуна", – розповіла посадовиця.



Всього у Луцьку встановили 13 кликунів за кошти з міського бюджету, із яких дві скульптури вкрали та не знайшли, одна скульптура зламана і не підлягає відновленню. Зі слів Катерини Теліпської, встановлювати нового кликуна замість зламаного на майдані Братський міст поки не планують.



"У того кликуна зрізані черевички. Ми його так залишили, відновлювати зараз не плануємо", – додала посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2 біля Центру туристичної інформації повторно встановили скульптуру кликуна на ім'я Провідник.Про це розповіла Суспільному начальниця міського управління туризму та промоціїСкульптуру міцно прикріпили на новому шматку каміння.Зі слів Катерини Теліпської, кликун був речовим доказом у справі про пошкодження майна. "Провідника" повернули міській раді після суду над двома лучанами, які викрали скульптуру ще в березні."Скульптуру чоловіки повернули. Їм суд дав умовний термін", – зазначила посадовиця.Орієнтовна вартість "Провідника" – 20 тисяч гривень. Його на попереднє місце розташування встановили працівники житлово-комунального господарства Луцькради.Також в місті, зі слів Катерини Теліпської, є скульптури кликунів, котрі створювали та встановлювали небайдужі жителі міста за власні кошти."Є кликун біля кав'ярні на вулиці Крилова. Також Микола Головань біля свого будинку сам зліпив кликуна", – розповіла посадовиця.Всього у Луцьку встановили 13 кликунів за кошти з міського бюджету, із яких дві скульптури вкрали та не знайшли, одна скульптура зламана і не підлягає відновленню. Зі слів Катерини Теліпської, встановлювати нового кликуна замість зламаного на майдані Братський міст поки не планують."У того кликуна зрізані черевички. Ми його так залишили, відновлювати зараз не плануємо", – додала посадовиця.

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