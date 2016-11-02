Викрав школярку і зґвалтував у лісі: що відомо про втікача з луцького суду

шукають на території області та України.



Про це у коментарі Ольга Бузулук.



Орієнтування на втікача також передали міграційній службі та прикордонникам.



За що судили чоловіка і що про нього відомо



Підсудного, якого майже добу розшукують правоохоронці, звуть Сергій Плотніков, йому 37 років. Народився у селі Зарудчі колишнього Камінь-Каширського району. Одружений, має сина.



Як розповіла Ольга Бузулук, 2016 року чоловіка обвинуватили у викраденні людини та зґвалтуванні.



"Слідчі встановили що він тоді викрав ученицю 11 класу і в лісі зґвалтував дівчину. Після цього він погрожував розправою працівнику поліції. Також йому було оголошено підозру в крадіжці з проникненням, яке він здійснив разом зі спільниками", – каже речниця.



Зі слів речниці Нацполіції Волині, наразі слідчим також відомо про те, що дружина втікача неодноразово жалілася правоохоронцям на домашнє насильство.



"Він довго переховувався від судових органів. Його вдалося затримати в травні цього року. З 21 травня і до 10 вересня він перебував у Луцькому СІЗО", – додає Ольга Бузулук.



Як втік підсудний





10 вересня Любешівський районний суд змінив обвинуваченому у зґвалтуванні міру запобіжного заходу і відпустив його під домашній арешт. Зі слів речниці Нацполіції, 13 вересня суддя Луцького міськрайонного суду знову змінив запобіжний захід підсудному на тримання під вартою.



"Судді не попередили правоохоронців та судову охорону про зміну запобіжного заходу, тому підсудний зміг залишити приміщення", – каже Ольга Бузулук. З суду чоловік зник орієнтовно о 14:20 13 вересня.



За коментарем Суспільне звернулося до прессекретарки служби судової охорони у Волинській області Євгенія Ковтун. З її слів, у функції працівників судової охорони не входить конвоювання підсудних. "Співробітники не були присутні у залі суду і про запобіжний захід не були попереджені", – сказала вона.



Пошуки тривають



"Зараз нам невідоме місце його перебування", – каже речниця Нацполіції. Додає, усі наряди правоохоронців області та України отримали орієнтування на втікача: "Зріст – 170 см. Худорлявої статури, короткострижений. Розмовляє російською, або суржиком. Був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном".



Наразі за фактом втечі з під варти правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підсудного, який 13 вересня після зміни запобіжного заходу втік з приміщення Луцького міськрайонного суду, розшукують майже добу. Чоловіка наразіПро це у коментарі Суспільному розповіла речниця Нацполіції ВолиніОрієнтування на втікача також передали міграційній службі та прикордонникам.Підсудного, якого майже добу розшукують правоохоронці, звуть, йому 37 років. Народився у селі Зарудчі колишнього Камінь-Каширського району. Одружений, має сина.Як розповіла Ольга Бузулук, 2016 року чоловіка обвинуватили у викраденні людини та зґвалтуванні."Слідчі встановили що він тоді викрав ученицю 11 класу і в лісі зґвалтував дівчину. Після цього він погрожував розправою працівнику поліції. Також йому було оголошено підозру в крадіжці з проникненням, яке він здійснив разом зі спільниками", – каже речниця.Зі слів речниці Нацполіції Волині, наразі слідчим також відомо про те, що дружина втікача неодноразово жалілася правоохоронцям на домашнє насильство."Він довго переховувався від судових органів. Його вдалося затримати в травні цього року. З 21 травня і до 10 вересня він перебував у Луцькому СІЗО", – додає Ольга Бузулук.10 вересня Любешівський районний суд змінив обвинуваченому у зґвалтуванні міру запобіжного заходу і відпустив його під домашній арешт. Зі слів речниці Нацполіції, 13 вересня суддя Луцького міськрайонного суду знову змінив запобіжний захід підсудному на тримання під вартою."Судді не попередили правоохоронців та судову охорону про зміну запобіжного заходу, тому підсудний зміг залишити приміщення", – каже Ольга Бузулук. З суду чоловікЗа коментарем Суспільне звернулося до прессекретарки служби судової охорони у Волинській області. З її слів, у функції працівників судової охорони не входить конвоювання підсудних. "Співробітники не були присутні у залі суду і про запобіжний захід не були попереджені", – сказала вона."Зараз нам невідоме місце його перебування", – каже речниця Нацполіції. Додає, усі наряди правоохоронців області та України отримали орієнтування на втікача: "Зріст – 170 см. Худорлявої статури, короткострижений. Розмовляє російською, або суржиком. Був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном".Наразі за фактом втечі з під варти правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 кримінального кодексу України.

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