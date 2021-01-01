Повідомили, чи запровадять в Україні обов‘язкову вакцинацію від коронавірусу





Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції 14 вересня, пише



"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це, по-перше, заборонено в нашій країні. Але ми, звичайно, будемо мотивувати людей для того, щоб вони вакцинувалися. Але можемо ввести обов'язок бути вакцинованими для колективів навчальних закладів... Є багато прикладів, коли батьківські колективи самі беруть ініціативу в свої руки і запитують директорів шкіл, який відсоток вчителів провакцинований, вони непокояться про здоров'я своїх дітей", - заявив голова уряду.



Також Денис Шмигаль заявив, що постанова уряду щодо нових карантинних норм буде опублікована сьогодні, 14 вересня.



"Постанова буде опублікована, очевидно, сьогодні", - сказав очільник уряду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд не планує запроваджувати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні, але можуть ухвалити рішення про обов'язкову вакцинацію колективів навчальних закладів. Адже саме вакцинація є єдиним способом, щоб побороти пандемію та її наслідки.Про це прем’єр-міністрзаявив на пресконференції 14 вересня, пише ТСН "Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це, по-перше, заборонено в нашій країні. Але ми, звичайно, будемо мотивувати людей для того, щоб вони вакцинувалися. Але можемо ввести обов'язок бути вакцинованими для колективів навчальних закладів... Є багато прикладів, коли батьківські колективи самі беруть ініціативу в свої руки і запитують директорів шкіл, який відсоток вчителів провакцинований, вони непокояться про здоров'я своїх дітей", - заявив голова уряду.Також Денис Шмигаль заявив, що постанова уряду щодо нових карантинних норм буде опублікована сьогодні, 14 вересня."Постанова буде опублікована, очевидно, сьогодні", - сказав очільник уряду.

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