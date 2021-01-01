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У волинському ліцеї створять креативний простір для дітей та молоді

У волинському ліцеї створять креативний простір для дітей та молоді
У Підгайцівському ліцеї з’явиться креативний простір для дітей та молоді. 100 тисяч гривень на реалізацію ініціативи автори ідеї виграли у конкурсі проєктів «Бюджет участі 2021», який оголосила Підгайцівська сільська рада ще влітку.

Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.

Над ідеєю працювали 32 активних мешканці громади з сіл Підгайці, Струмівка, Борохів, масиву Діброва. Центр партнерства та розвитку дитини на базі Підгайцівського ліцею планують облаштувати у приміщенні актової зали.

Ініціювали проєкт педагоги навчального закладу – Вікторія Ліщинська та Інна Мельничук. За задумом, новий простір має стати творчим майданчиком, де планують організувати змістовне дозвілля для дітей та молоді, проводити форуми, конференції, концерти та майстер класи, семінари та тренінги на цікаві молоді теми.

За словами заступника Підгайцівського сільського голови Валентина Приходька, проект, який отримав найбільшу фінансову підтримку в рамках «Бюджету участі 2021», позитивно вплине на імідж Підгайцівського ліцею, який є найбільшим сільським навчальним закладом середньої освіти на Волині.

«Діти у нас активні, вони потребують простору, який був би і місцем відпочинку, і самореалізації та розвитку. Нова культурна локація розширить можливості до комунікації з іншими навчальними закладами та творчими та науковими середовищами», - припустив посадовець.

В ході реалізації проєкту актову залу Підгайцівського ліцею оснастять повним комплектом аудіо, відео, світлової апаратури, комп'ютерної техніки, вмеблюють та під'єднають до швидкісної мережі інтернету, покращать естетичний вигляд зали та створять нову експозицію для музею історії села, фотогалерею усіх випусків навчального закладу.

Організатори очікують, що користь від реалізації ініціативи будуть мати не лише учні, а їх у ліцеї майже 1000, а й педагогічний колектив, батьки, мешканці громади.

Вартість проєкту - 114 300 грн, з яких 100 000 - кошти місцевого бюджету та 14 300 грн - кошти ініціативної групи. Конкурсними умовами відбору проєктів передбачене співфінансування.

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Теги: Підгайці, ліцей
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