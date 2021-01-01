У Луцьку просять не перейменовувати вулицю Федорова





Про це йдеться у Сергія Мельника.



Чоловік зауважив, що Іван Федоров надрукував першу українську книгу «Апостол» 1564 року в Росії, але змушений був утікати від московських переслідувань.



Також Сергій Мельник пропонує варіант перейменування вулиці на честь Олексія Федорова - українського партизана.



«Прохання не витрачати кошти місцевого бюджету на речі, від яких ніякого толку не буде, крім купи проблем, пов'язаних з перейменуванням. Краще відремонтуйте дорожне покриття в дворах, виділіть кошти на дитячі майданчики, які, до речі, ще з 90-х років стоять в дворі будинку Федорова, 3. Збільшіть кількість паркомісць для жителів даного району. Зробіть щось корисне для людей за ті гроші», - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пропонують скасувати рішення міської ради про перейменування вулиці Федорова на вулицю Героїв-добровольців.Про це йдеться у петиції до місцевої влади лучанинаЧоловік зауважив, що Іван Федоров надрукував першу українську книгу «Апостол» 1564 року в Росії, але змушений був утікати від московських переслідувань.Також Сергій Мельник пропонує варіант перейменування вулиці на честь Олексія Федорова - українського партизана.«Прохання не витрачати кошти місцевого бюджету на речі, від яких ніякого толку не буде, крім купи проблем, пов'язаних з перейменуванням. Краще відремонтуйте дорожне покриття в дворах, виділіть кошти на дитячі майданчики, які, до речі, ще з 90-х років стоять в дворі будинку Федорова, 3. Збільшіть кількість паркомісць для жителів даного району. Зробіть щось корисне для людей за ті гроші», - йдеться в повідомленні.

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