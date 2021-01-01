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У Луцьку просять не перейменовувати вулицю Федорова

У Луцьку просять не перейменовувати вулицю Федорова
У Луцьку пропонують скасувати рішення міської ради про перейменування вулиці Федорова на вулицю Героїв-добровольців.

Про це йдеться у петиції до місцевої влади лучанина Сергія Мельника.

Чоловік зауважив, що Іван Федоров надрукував першу українську книгу «Апостол» 1564 року в Росії, але змушений був утікати від московських переслідувань.

Також Сергій Мельник пропонує варіант перейменування вулиці на честь Олексія Федорова - українського партизана.

«Прохання не витрачати кошти місцевого бюджету на речі, від яких ніякого толку не буде, крім купи проблем, пов'язаних з перейменуванням. Краще відремонтуйте дорожне покриття в дворах, виділіть кошти на дитячі майданчики, які, до речі, ще з 90-х років стоять в дворі будинку Федорова, 3. Збільшіть кількість паркомісць для жителів даного району. Зробіть щось корисне для людей за ті гроші», - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, вулиця Федорова, перейменування, петиція
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Коментарі 1
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Сергію, перед тим як робити казна шо, ознайомтесь з історією.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Федорова_(Луцьк)
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