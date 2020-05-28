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Волинські медики зробили чоловіку рідкісну операцію

Волинські медики зробили чоловіку рідкісну операцію
Хірурги відділення артроскопії Волинської обласної клінічної лікарні першими на Волині прооперували пацієнтові гомілково-ступеневий суглоб із подальшою можливістю його повного функціонування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Гнатюк.

25-річний житель Львівщини звернувся до лікарів із болями, які відчув у травні. До всього додавалися набряки й накульгування. Пов’язував їх із травмою в ДТП, в яку потрапив ще 8 років тому. Медикаментозне амбулаторне лікування нічого не давало.

Зазначають, що чоловік звертався по допомогу до фахівців кількох обласних клінік, де йому пропонували артродез, тобто знерухомлення суглоба. Однак молодому пацієнтові важливо було й надалі рухати ногою й нормально ходити.

У Волинській обласній клінічній лікарні чоловіка дообстежили й на основі, зокрема й комп’ютерної томографії, Микола Наїдко, Микола Абрамчук і Віталій Вітковський зрозуміли, що є шанс повністю зберегти функціонування стопи.

"Це було малотравматичне рідкісне й непросте втручання, під час якого виконують одразу дві операції. Другий етап полягав у накладенні апарату Ілізарова", - йдеться у дописі.

Операція на гомілково-ступеневому суглобі важча, ніж на колінному, кажуть лікарі, бо менше поле для маніпуляцій.

Хірурги розповідають: поки що в Україні такі втручання нечасті, але за ними майбутнє.

На милиці чоловік уже став наступного дня, і так має проходити щонайменше два тижні, аби не було навантаження на прооперований суглоб.

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Теги: операція, Волинь, чоловік, медики
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