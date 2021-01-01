Рівень алкоголю перевищував у 10 та 5 разів: у Луцьку затримали п'яних водіїв
Сьогодні, 14:18
Сьогодні, 14 вересня, вночі волинські патрульні виявили керманичів, у яких рівень алкоголю перевищував у 10 та 5 разів.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Так, патрулюючи на проспекті Відродження, що у Луцьку, патрульні виявили порушення ПДР водієм Volkswagen Transporter.
Поліцейські зупинили автомобіль, а під час спілкування з керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 2,02 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму.
Згодом під час патрулювання до поліцейських звернулися небайдужі громадяни, які повідомили, що водій Opel Vectra може перебувати у стані сп’яніння.
Патрульні відреагували на звернення та зупинили вказаний транспортний засіб. Під час спілкування з 34-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич погодився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 1,13 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на обох порушників склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Так, патрулюючи на проспекті Відродження, що у Луцьку, патрульні виявили порушення ПДР водієм Volkswagen Transporter.
Поліцейські зупинили автомобіль, а під час спілкування з керманичем, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 2,02 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму.
Згодом під час патрулювання до поліцейських звернулися небайдужі громадяни, які повідомили, що водій Opel Vectra може перебувати у стані сп’яніння.
Патрульні відреагували на звернення та зупинили вказаний транспортний засіб. Під час спілкування з 34-річним керманичем поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич погодився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 1,13 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на обох порушників склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рівень алкоголю перевищував у 10 та 5 разів: у Луцьку затримали п'яних водіїв
Сьогодні, 14:18
Волинські медики зробили чоловіку рідкісну операцію
Сьогодні, 14:10
Медіа